Wimbledon'da Kadınlar Finali Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Wimbledon'da Kadınlar Finali Belli Oldu

Wimbledon'da düzenlenen tenis turnuvasında, Jasmine Paolini ve Barbora Krejcikova finale yükseldi. Paolini, Donna Vekic'i mağlup ederek ilk grand slam finaline çıktı. Krejcikova ise Elena Rybakina'yı yenerek ikinci grand slam finaline adını yazdırdı. Wimbledon'da ilk kez final oynayacak olan Paolini ile Krejcikova arasındaki maç, 13 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek.

11.07.2024 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da kadınların 7 numaralı seribaşı Jasmine Paolini ve 31 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova, finale yükseldi.

Başkent Londra'daki turnuvaya, tek kadınlardaki yarı final karşılaşmalarıyla devam edildi.

Fransa Açık'ta bu yıl kariyerinin ilk grand slam finalini oynayan Jasmine Paolini (7) ile klasmanın 37. basamağındaki Donna Vekic arasındaki maç, büyük çekişmeye sahne oldu.

İlk seti 6-2 kaybeden Paolini, 2. seti 6-4, final setini de 7-6 kazanarak 2 saat 51 dakika sonunda korttan 2-1 galip ayrıldı.

2022 şampiyonu Elena Rybakina'yı (4) 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) yenen Barbora Krejcikova (31) da şampiyon olduğu 2021 Fransa Açık'tan sonra kariyerinin ikinci grand slam finaline çıktı.

Wimbledon'da ilk kez final oynayacak Paolini ile Krejcikova arasındaki karşılaşma, 13 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

Kaynak: AA

Wimbledon, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Wimbledon'da Kadınlar Finali Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:58 “Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi“ iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek’ten açıklama "Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi" iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek'ten açıklama
20:51 İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık
17:55 Ümraniye’de tehlikeli provokasyon Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler Ümraniye'de tehlikeli provokasyon! Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler
16:33 Gazze’de geçici yönetim sinyali ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu
21:38 Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa’dan gelen dev teklifi reddetti Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa'dan gelen dev teklifi reddetti
19:41 Kılıçdaroğlu’na Tanju Özcan’dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım
19:21 Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos’ta Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos'ta Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
19:13 Tete transferinin faturası ağır oldu FIFA’dan Galatasaray’a ceza Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA'dan Galatasaray'a ceza
18:46 Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılığını veto etti Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını veto etti
17:54 TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 22:21:10. #1.13#
SON DAKİKA: Wimbledon'da Kadınlar Finali Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement