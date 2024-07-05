Wimbledon'da Swiatek ve Djokovic üçüncü tura yükseldi - Son Dakika
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Spor

Wimbledon'da Swiatek ve Djokovic üçüncü tura yükseldi

Wimbledon'da düzenlenen tenis turnuvasında Iga Swiatek ve Novak Djokovic, üçüncü tura çıkmayı başardı. Swiatek, Hırvat Petra Martic'i 2-0 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı. Djokovic ise Büyük Britanyalı Jacob Fearnley'i 3-1 mağlup ederek üçüncü tur bileti aldı. Elena Rybakina, Ons Jabeur ve Alexander Zverev de üçüncü tura yükselen diğer tenisçiler oldu.

05.07.2024 00:05
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Iga Swiatek ve Novak Djokovic, üçüncü tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim korttaki tek grand slam turnuvasında Swiatek, ikinci turda Hırvat Petra Martic ile karşılaştı.

Iga Swiatek, toplam 1 saat 23 dakika süren mücadeleden 6-4 ve 6-3'lük setler sonucunda 2-0 galip ayrılarak adını üçüncü tura yazdırdı.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, Büyük Britanyalı Jacob Fearnley ile karşı karşıya geldi. Wimbledon'da 7 kez şampiyonluk elde eden Djokovic, rakibine 3-1 (6-3, 6-4, 5-7, 7-5) üstünlük kurarak üçüncü tur bileti aldı.

Rybakina, Jabeur ve Zverev üçüncü turda

Turnuvada 2022'nin şampiyonu Elena Rybakina (Kazakistan), Alman Laura Siegemund'u 2-1 (6-3, 3-6, 6-3), son 2 yılın ikincisi Tunuslu tenisçi Ons Jabeur ise ABD'li Robin Montgomery'yi 2-0 (6-1, 7-5) mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alman sporcu Alexander Zverev de ABD'li Marcos Giron'u 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) geçerek üçüncü tura çıktı.

Kaynak: AA

Petra Martic, Wimbledon, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Wimbledon'da Swiatek ve Djokovic üçüncü tura yükseldi - Son Dakika

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