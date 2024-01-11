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Winter League Convention 2024'te futbol eğitimi önemli bir konu olarak ele alındı - Son Dakika
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Winter League Convention 2024'te futbol eğitimi önemli bir konu olarak ele alındı

Winter League Convention 2024 (WLC), Antalya'da düzenlenen etkinlikte futbol eğitiminin önemi vurgulandı. Ümraniyespor Futbol Akademi Direktörü Fatih İbradı, altyapı yatırımlarının önemine dikkat çekerek, herhangi bir kulüp akademi kuracaksa bilimi de yanına alması gerektiğini belirtti. Ayrıca, sporcu izleme verilerinin faydaları üzerine de panel düzenlendi. Organizasyon 13 Ocak'ta sona erecek.

Winter League Convention 2024\'te futbol eğitimi önemli bir konu olarak ele alındı
11.01.2024 - 15:03,
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Çeşitli ülkelerden uzman spor profesyonellerini buluşturan Winter League Convention 2024 (WLC), Antalya'da sürüyor.

Programın ikinci gün oturumlarında futbol konuları ele alınırken, eğitimin bu branşta da önemli olduğuna dikkati çekildi.

Ümraniyespor Futbol Akademi Direktörü Fatih İbradı, etkinlikteki konuşmasında, günlük yapılan planlamalar ve sonuçlara odaklanmak yerine, altyapı yatırımlarına önem verilmesi gerektiğini belirtti.

İbradı sadece futbolda değil, hiçbir alanda eğitimin plansız verilemeyeceğine işaret ederek, "Akademinin bir planı olmalı, içeriklere eğitimlere günlük ve rakibe göre eğitim verilemez. Yıllık bir eğitim planı ve hedefleri olmalı. Futbol bilim değildir ama bilimden faydalanmak zorundadır. Herhangi bir kulüp kapısına akademi yazacaksa, yanına bilimi almak zorundadır. Felsefem her zaman 'maç kazanmaktansa sporcuyu kazanmak' oldu. Yatırımları piramidin tavanına değil, tabana yani yerel liglere yöneltmeliyiz. En önemli şey altyapıdan A takıma geçiş sürecini doğru yönetmektir. Bu süreç maalesef iyi yönetilmiyor." diye konuştu.

Günün bir diğer panelinde ise teknik direktör Nedim Yiğit moderatörlüğünde Ai Vision Tech Üst Yöneticisi (CEO) Murat Ceylan ve Catapult Sports Ticari Direktörü Benoit Croissant, sporcu izleme verilerinin faydaları üzerine görüş belirtti.

Organizasyon 13 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA
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