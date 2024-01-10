 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Winter League Convention Antalya'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Winter League Convention Antalya'da Başladı

Dünyanın farklı ülkelerinden spor profesyonellerinin bir araya geldiği Winter League Convention, Antalya'da başladı. Etkinlikte futbolda sürdürülebilir kalkınma ve oyuncu tercihinde verinin yeri gibi konular ele alındı.

Winter League Convention Antalya\'da Başladı
10.01.2024 - 21:32,
Abone Ol

Dünyanın farklı ülkelerinden spor profesyonellerinin bir araya geldiği Winter League Conventionın üçüncü buluşması, 10-13 Ocak 2024 tarihleri arasındaki, 'dünyanın en büyük spor turizm organizasyonu' Antalya'da başladı.

Etkinliğin ilk gününde gerçekleştirilen sabah konuşmaları ve açılış seremonisinin ardından, Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, FS Technology Ag kurucu ortağı Mehmet Özdemir, Yıldırım Grup yatırım görevlisi Jasper Yıldırım, Nicola Innocent'ın moderatörlüğünde öğle panelinde, 'Futbolda sürdürülebilir kalkınma' konusuna dikkat çekerek bir konuşma gerçekleştirdiler.

Kesler, "Bizim Acun Beyle ortak olarak amacımız her daim Hull City de farklı olanları gerçekleştirmek oldu. Geldiğimizde sadece 5 bin kişide genel bilet vardı. Şu an ortalama 21 bin kombine bilet varken toplamda 25 bini buluyor. Taraftarları tekrar geri getirerek, kulübümüzün bir parçası haline getirerek çok ciddi bir başarı sağladık. Bunları futbol ile eğlenceyi birleştirerek sağladık. Sürdürülebilirlik kılarak başarıya ulaşmak ve taraftarımızla daha da bütünleşerek ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Özdemir stadyumların ailelerin 7-24 vakit geçirebilip, kolaylıkla erişebileceği tasarımla yapılanmasına dikkat çekti. Özdemir, "Teknolojiyi taraftarlara dayatamıyorsanız bu sürdürülebilir olamaz. Bunlar bilet ve ürün satışlarıyla olabilir. Ancak her şekilde bu konu içerisinde taraftarların bir parçası olması gerekiyor. Taraftarların kendi kulüplerine bir parçası olabilmesi için kulüpten alınan kararlarda taraftarlar da hesaba katılmalı. Maalesef maç öncesi ya da maç sonrası taraftarlara eğlence için, stadyumlarda ailece vakit geçirebilmelerine dikkat çekildiğini göremiyorum. Stadyum ve arenalar bu modellere göre hazırlanarak aileler kulüpler ve organizasyonlara çekilmeli. Fakat bunlar yapılırken, taraftarlar mutlu dönmeli ve kulüpler karlılığını korumalı" dedi.

Jasper Yıldırım ise, "Sürdürülebilirlik futbolda oldukça önemli bir konu. Özellikle bu konuda Samsunspor'daki hedefimiz beş yıl içerisinde kulübü Süper Lig'e taşımaktı. Bunun için hem spor, hem yönetim konusunda farklı yatırımlar yaptık ve hedefimize ulaştık. Sermaye ve yatırımları yeniliklerle doğru orantılı, adaptasyon içinde yöneterek sürdürülebilirlik ve başarı sağlanmalı" diye konuştu.

Oyuncu tercihinde verinin yeri tartışıldı

WLC 2024 yapılan ikinci panelle devam etti. Yapılan ikinci panel, Bologna Fc Data Analiz Müdürü Yuri Dell'Atti, Uluslararası Ceo ve Elçi Laurent Dechaux, Colorado Rapids Scout Direktörü Gabriel Pinto, Comparisonator CEO'su Tarkan Batgunun moderatörlüğünde gerçekleşti. Yapılan ikinci panelde oyuncu transferinde verinin önemine vurgu yapıldı. Dell'Atti, "Oyuncuları sadece satın almayı düşünmek yerine oyuncuları kazanmayı nasıl satın alabiliriz bunu düşünmeliyiz. Her bir veri, bir stratejiyi geliştirir. Takımıma uygun olan aynı dili konuşacağımız stratejiler oluşturmalıyız. Verilerle, mesela ne kadar sürede sakatlık olabilir, ne sürede oyuncu geri dönebilir, tahmin edebiliriz. çeşitli algoritmalar oluşturarak, yakın gelecek hakkında yapay zeka yardımlarıyla çok daha ilerleyebiliriz" ifadelerine yer verdi. Laurent Dechaux ise verinin çok faydalı bir araç olduğuna ancak her şey olmadığına değinerek, "Teknoloji şu an hayatımızda sadece futbolda değil, gündelik yaşamın önemli bir parçası. Kendimizi her yıl yenilemeli ve adapte etmeliyiz. Video analiz verileri hayatımızda çok büyük değişiklikler oluşturdu. ve scoutlarımız buna hızlıca adapte oldular. Kolay değildi ve çok fazla bilgi vardı. Teknolojıyle öyle ya da böyle çalışmalıyız. Veri her şey değil fakat oldukça katkı sunan bir araç" dedi. Gabriel Pinto ise, "Ben oyuncu analiz ederken istatistiklerine, teknik ve taktiğine bakarım. En güçlü ve en zayıf yönlerine bakarım, sonrasında analiz eder, neden böyle diye sorgularım. Bir futbolcuyu en iyi hale getirmek için bunu detaylı yapmanız gerekir. Detay verme konusunda PC yazılımları oldukça önemli. Farklı oyuncuları karşılaştırabiliyorsunuz ve veri uzmanları bu karşılaştırmaya çok ihtiyaç duyar. Veri size zaman kazandırır ancak oyuncu bir sezonda bir ligde 40 gol atarken, bir başka ligde 20 gol atacağı garantisini vermez. Veri elimizi kuvvetlendirir, faydalıdır, scoutingde yeri çok önemli. Ancak unutulmamalı ki; elinizdeki veriyi sadece veri olarak değerlendirmeyin. Gözlerinizi ve kulaklarınızı kullanarak daha etkili kararlar almalısınız" açıklamasında bulundu.

Konuşma ve panellerin ardından WLC 2024 ilk gününün akşamında, spor dünyasının renkli simalarının da katıldığı gala gerçekleşti. Ağırlıklı olarak futbolun konuşulduğu, paydaşların görüş alışverişinde bulunduğu ve sonuçta tüm katmanların mutlu olduğu anlarla son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Özdemir, Hull City, Antalya, Futbol, Etkinlik, Futbol, Teknoloji, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Winter League Convention Antalya'da Başladı - Son Dakika


21:23
Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u 6-0 yendi Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u 6-0 yendi
20:54
Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44
CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:31
ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
19:24
Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü
19:15
Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11
Lüks polis aracı kaza yaptı Lüks polis aracı kaza yaptı

Son Dakika
21:23 Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u 6-0 yendi
20:54 Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44 CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:31 ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
19:24 Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü
19:15 Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11 Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05 Canlı anlatım! Mücadelede gol yağmuru var
18:15 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 21:54:42. #1.13#
SON DAKİKA: Winter League Convention Antalya'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement