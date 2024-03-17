Wolfsburg, Teknik Direktör Niko Kovac ile Yollarını Ayırdı

Gençlik ve Spor Bakanı: Türkiye'de spor devrimi yaşanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde spor devrimi yaşandığını belirtti. Malatya'ya ziyaret gerçekleştiren Bakan Bak, Malatya Stadyumu'nda incelemelerde bulundu ve tesisin yeniden elden geçirileceğini açıkladı. Ayrıca, Malatya'da yapılan spor faaliyetleri ve Malatyaspor'un durumu hakkında da değerlendirmelerde bulundu.