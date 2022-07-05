Kariyerine Hollanda'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinde Emmen, Heracles Almelo ve AZ Alkmaar, Almanya 'da Wolfsburg ve İngiltere'de Burnley formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde toplam 396 resmi maçta 163 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA

Atatürk Havalimanı, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'da - Son Dakika

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