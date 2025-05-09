WSI İstanbul Fuarı spor endüstrisini bir araya getirdi - Son Dakika
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Spor

WSI İstanbul Fuarı spor endüstrisini bir araya getirdi

WSI İstanbul Fuarı spor endüstrisini bir araya getirdi

WSI İstanbul Fuarı, spor ekipmanları, teknolojileri, gıda ve wellness alanında sektör profesyonellerini bir araya getirdi. TAM Fuarcılık Pazarlama Direktörü Yıldırım Ünverdi, fuarın "ticaretin festival hali" olduğunu belirterek, hem ziyaretçilerin hem de katılımcıların yoğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

09.05.2025 16:38
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Küresel spor endüstrisinin 2026 yılına kadar 90,1 milyar dolarlık hacme ulaşması beklenirken, sektörün kalbi bu yıl WSI İstanbul Uluslararası Fitness Ekipmanları, Spor Teknolojileri, Gıda, Giyim ve Wellness Fuarı'nda atıyor. Dünya genelinde sağlıklı yaşam trendinin güçlenmesiyle birlikte spor ekipmanlarına ve fitness teknolojilerine olan talep artarken, Türkiye kaliteli üretimi ve rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

İstanbul'da düzenlenen fuar, spor endüstrisinin yerli ve yabancı temsilcilerini, markalarını ve profesyonellerini aynı çatı altında buluşturuyor. Katılımcılar; fitness ekipmanlarından akıllı spor teknolojilerine, sağlıklı yaşam ürünlerinden spor giyime kadar pek çok alanda en yeni ürün ve çözümleri yakından inceleme fırsatı buluyor.

WSI İstanbul Fuarı spor endüstrisini bir araya getirdi

"TİCARETİN FESTİVAL HALİ"

TAM Fuarcılık Pazarlama Direktörü Yıldırım Ünverdi, Haberler.com muhabiri Dilşad Özcan'a verdiği özel röportajda, fuarın başarısını şu sözlerle değerlendirdi:

"Ülkenin en büyük ve en kapsamlı spor fuarını gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz. Ziyaretçilerimizin ve katılımcılarımızın geri dönüşleri çok olumlu. Bu, ikincisini düzenlediğimiz bir organizasyon. Her yıl katlanarak büyüyeceğine inanıyoruz."

Ünverdi, fuarın yalnızca bir ticaret platformu değil, aynı zamanda çok yönlü bir spor festivali olduğunun altını çizdi:

"Zumbadan judoya, masa tenisinden crossfit'e kadar birçok spor dalını barındırıyoruz. Aynı zamanda uluslararası kongreler, seminerler ve zirveler düzenliyoruz. Sloganımız: 'Ticaretin festival hali.' Burada yediden yetmişe herkesi sporla buluşturuyoruz."

İHRACATTA YENİ KAPILAR AÇILIYOR

Fuar kapsamında yabancı ülkelerden gelen alım heyetleri, Türk firmalarıyla bir araya gelerek ihracat bağlantıları kuruyor. Ünverdi, bu iş birliklerinin katılımcılara ticari anlamda büyük katkı sunduğunu da vurguladı:

"Katılımcılarımız, uluslararası alım heyetleriyle ihracatlarında rekorlar kırıyor. Burada sporun ve ticaretin buluşmasına tanıklık ediyoruz."

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Son Dakika Spor WSI İstanbul Fuarı spor endüstrisini bir araya getirdi - Son Dakika

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