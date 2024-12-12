Wushu Federasyonu'nda Yeni Görev Dağılımı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Wushu Federasyonu'nda Yeni Görev Dağılımı

Wushu Federasyonu\'nda Yeni Görev Dağılımı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, yeni yönetim kurulunu belirleyerek 2025 hedeflerini açıkladı.

12.12.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine yapılan çalışmalar ve federasyonun 2025 yılı plan ve programı ile yapılacak organizasyonlar hakkında bilgiler verdi.

Akyüz, toplantıdaki konuşmasında, halkın wushu sporuna son yıllarda büyük ilgi göstermeye başladığını belirterek, "Türkiye, wushuda 2023 yılında Avrupa ve dünya şampiyonu oldu. Başarıları aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. Toplumumuza vasıflı, şuurlu gençler kazandırmak istiyoruz. Özellikle wushu buna çok uygun, bunu da yapıyoruz. Federasyonun kurulduğu ilk yıllarda lisanslı 5 bin sporcumuz varken, bugün hali hazırda 180 bin rakamına ulaştık. Wushu sporu ülkemizde son yıllarda oldukça ilgi görmeye başladı. Bu yükselişte emeği olan dünya şampiyonu sporcularımızın katkıları unutulamaz. 2025 ve 2026 yılında da wushu sporunun zirve yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Federasyonun yönetim kurulu görevlendirmesi şöyle oluştu:

Teşkilat Başkan Yardımcıları: Rıdvan Duran, Mustafa Genç

Tanıtım Medya Başkanı: Ebubekir Şahin

Tesisleşme: Mücahit Demirtaş, Orhan Yüce

Sponsorluk: Hasan Mehmet Kuyumcu, Nihat Kumcu, Harun Kara, Bayram Altaş, Muhammet Çapoğlu

Halkla ilişkiler: Mustafa Ulu, Ramazan Üngör, Faruk Hatipoğlu

Kamu ilişkileri: Eyüp Aksoy, Yunus Tever, Fırat Karagöz

Dış ilişkiler: Oğuzkaan Yıldız, Şehzade Yılmaz

Sağlık işleri: Uğur Yıldız

Hukuk ilişkileri: Mesut Özdemir, Mustafa Bülcü, Esra Akyüz

Kulüpler ve il temsilcilikleri: Murat Er, Mustafa Bedirhan Çapoğlu

Eğitim, Murat Sarıkabak, Ali Tekin.

Kaynak: AA

Türkiye, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wushu Federasyonu'nda Yeni Görev Dağılımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:28 Murat Kurum masasına getirilen Ergene’den gelen pis suyu fırlattı Murat Kurum masasına getirilen Ergene'den gelen pis suyu fırlattı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
13:46 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
18:59 CHP’li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı CHP'li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı
18:46 Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet’ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet'ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata
18:41 İşte Esad’ın ilk kez görülen ilginç kareleri İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
18:23 Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı
18:19 Bahçeli’ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz
18:11 2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın ev sahipleri belli oldu 2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu
18:01 Analistler Dogecoin fiyatı için yeni hedeflerini açıkladı Analistler Dogecoin fiyatı için yeni hedeflerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 14:53:30. #1.11#
SON DAKİKA: Wushu Federasyonu'nda Yeni Görev Dağılımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.