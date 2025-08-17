WWE efsanesi John Cena, Barış Alper Yılmaz'ı paylaştı - Son Dakika
WWE efsanesi John Cena, Barış Alper Yılmaz'ı paylaştı

17.08.2025 18:25
WWE'nin efsane isimlerinden biri olan Amerikalı güreşçi John Cena, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın gol sevincini Tiktok hesabında paylaştı.

WWE'nin en büyük efsaneleri arasında gösterilen Amerikalı güreşçi John Cena'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

JOHN CENA'NIN HAREKETİNİ YAPTI

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in ikinci haftasında Fatih Karagümrük'e karşı oynanan maçta takımının ilk golünü kaydetmişti. Milli oyuncu, attığı golden sonra 'Sizi göremiyorum' anlamında bir gol sevinci yaptı. Amerikalı güreşçi John Cena ile özdeşleşen bu hareket, 48 yaşındaki güreşçinin gözünden kaçmadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'I PAYLAŞTI

Tiktok'ta yaklaşık 6 milyon 200 bin takipçisi olan John Cena, Barış Alper'in bu sevincini hesabında paylaştı. Video, kısa süre içerisinde binlerce kez izlenerek beğenildi. John Cena'nın bu videoyu paylaşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte John Cena'nın yaptığı paylaşım;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sercan Değirmenci:
    bu dallama john cenanin taklidini yapmistir 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
