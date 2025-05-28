Arda Güler\'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

İspanyol devi Real Madrid'de Ancelotti'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Xabi Alonso, yeni sezonda Arda Güler'i daha fazla kullanmayı planlıyor.

"SEN KİLİT BİR OYUNCU OLACAKSIN"

İspanya basını, Alonso'nun milli futbolcuyu çok beğendiğini ve gelecek sezon genç yıldıza kilit bir rolde görev vereceğini yazdı. Alonso'nun Arda ile yaptığı görüşmede, "Sen kilit bir oyuncu olacaksın" ifadesini kullandığını yazdı.

Genç teknik adamın bu mesajı, 20 yaşındaki futbolcunu gelecek sezon ilk 11'de daha fazla forma şansı bulacağı şeklinde yorumlandı. Ayrıca haberde; takımdan ayrılan Luka Modric'in halefinin de Arda Güler olacağı vurgulandı.