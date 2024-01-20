 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Y. Adana Demirspor - MKE Ankaragücü Maçının İlk Yarısı Golsüz Beraberlikle Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Y. Adana Demirspor - MKE Ankaragücü Maçının İlk Yarısı Golsüz Beraberlikle Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Y. Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. İki takım da gol bulmak için çaba sarf etti ancak kaleciler ve savunmalar etkili performans sergiledi.

Y. Adana Demirspor - MKE Ankaragücü Maçının İlk Yarısı Golsüz Beraberlikle Tamamlandı
20.01.2024 - 19:59,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Bajic'in gelişine vuruşunda kaleci Magomedaliyev topu iki hamlede kontrol etti.

15. dakikada sağ çaprazdan Akintola'nun şutunda kaleci Bahadır topu kornere çeldi.

26. dakikada Pedro Moreira'nın köşe atışında ceza sahası içinde Radakovic'in vuruşunda, kaleci Magomedaliyev son anda topu kornere çeldi.

27. dakiakda savunmanın arkasında atılan topta Akintola ceza sahasına girerek pasını Emre Akbaba aktardı. Bu oyuncun şutunda top filelere gitti. Hakem Arda Kardeşler önce gol kararı verirken VAR'ın tavsiyesi üzerine pozisyonu izledi ve Akintola'nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

34. dakikada ceza sahası önünde Emre Akbaba'nın pasında topu alan Gravillon'un şutu az farkla auta çıktı.

Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Y. Adana Demirspor: Shahruddin, Dorukhan Toköz, Semih Güler, Cisse, Abdurrahim Dursun, Stambouli, Gravillion, Akintola, Yusuf Erdoğan, Michut, Emre Akbaba

Yedekler: Yılmaz Aktaş, Tayfun Aydoğan, Manev, İzzet Çelik, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy, Shehu, Nani, Yusuf Barasi, Nourani

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Mujakic, Hanousek, Radakovic, Kitsiou, Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Cephas, Morutan, Pedrinho, Bajic

Yedekler: Gikiewicz, Doğukan Kaya, Atakan Çankaya, Cem Türkmen, Chatzigiovanis, Astranakulov, Arda Ünyay, Macheda, Mert Çetin, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü, Emre Akbaba, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Y. Adana Demirspor - MKE Ankaragücü Maçının İlk Yarısı Golsüz Beraberlikle Tamamlandı - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:51:15. #1.13#
SON DAKİKA: Y. Adana Demirspor - MKE Ankaragücü Maçının İlk Yarısı Golsüz Beraberlikle Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement