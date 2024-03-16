Y. Adana Demirspor, Sivasspor\'u 4-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Y. Adana Demirspor, konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Murat'ın sağ kanattan yaptığı ortada N'Jie tek dokunuşla Koita'yı gördü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
54. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına ortasında kale önünde Yusuf Sarı, kafayla topu filelere yolladı. 2-1
65. dakikada sağ kanattan Atal'ın ortasında ceza sahası içinde Nani'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
83. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içinde Emre kafayla topu filelere gönderdi. 4-1
85. dakikada Atal, N'Jie ile girdiği ikili mücadelede rakibine faul yaptı. Hakem Mumanoğlu Atal'ı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşçıoğlu
Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Milad, Michut (Aımbetov dk. 90+3), Maestro, Yusuf Sarı (Jose Rodriguez dk. 85), Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Mendoza (Luis Nani dk. 46)
Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Tayfun Akdoğan, Manev, Abdulsamet Burak, Yusuf Barasi, Cisse
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ (Poungouras dk. 72), Charisis (Kerem Atakan dk. 82), Caktas (Mua Njie dk. 46), Menig (Emrah Başsan dk. 46), Turgunboev (Roman Kvet dk. 72), Koita
Yedekler: Nikolic, Camara, Alaaddin, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Atal (dk. 13), Yusuf Erdoğan (dk. 54), Luis Nani (dk. 65), Emre Akbaba (dk. 83) (Adana Demirspor), Koita (dk. 51) (Sivasspor)
Kırmızı kart: Atal (dk. 85) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Michut (Adana Demirspor), Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi (Sivasspor) - ADANA
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Beşiktaş'ın golünü Muçi atarken, Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa kaydetti. Beşiktaş, son dakikalarda penaltı kazandı ancak gol geçerli sayılmadı. Bitexen Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı. İki takımın da birçok gol pozisyonu olmasına rağmen, kale direkleri ve iyi savunma performansları sonucunda maç golsüz tamamlandı.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Tüpraş Stadyumu'nda 9 puan kazanan Portekizli teknik direktör, son 2 maçta yenilgi aldı. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle üst üste 3. kez mağlup oldu ve taraftarı önünde de 2 maç üst üste kaybetti. Fernando Santos'un takımı, Tüpraş Stadyumu'nda toplamda 7 puan kaybetti.
Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı. Muçi, Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkarken, toplamda 508 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk golünü İstanbulspor maçında atmıştı.
İngiltere Emirates FA Cup'ta çeyrek finalin ilk 2 maçında Coventry ve Manchester City, yarı finale çıkmayı başardı. Coventry, Wolverhampton'u 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Manchester City ise Newcastle United'ı 2-0 yenerek yarı final biletini kaptı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez 3 maç üst üste mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, en son 2021-2022 sezonunun 11, 12, 13 ve 14. haftalarında böyle kötü bir seri yaşamıştı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Maçta Ernest Muçi'nin golüne rağmen Beşiktaş galibiyet elde edemedi. Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Adam Buksa attı.
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