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Yabancı kontenjan sorun oldu! Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor - Son Dakika

Yabancı kontenjan sorun oldu! Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor

30.01.2022 12:23
Yabancı kontenjan sorun oldu! Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor

Transfer çalışmalarını devam ettiren Galatasaray'da yabancı kontenjanı büyük sorun oldu. Takımda yer açmaya çalışan Aslan'da Mbaye Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor.

Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor. Skorer'den Nevzat Dindar'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, ancak nisan ayı içerisinde sahalara dönebilecek olan 30 yaşındaki forvetle anlaşmalı bir fesih gerçekleştirecek.

Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor

ÖZEL SÖZLEŞME

Kulüplerin, Süper Lig statüsü gereği 14 yabancıdan fazla yabancı futbolcuyu vize ettirememesi nedeniyle çaresiz kalan sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne ile özel bir sözleşme yapacak. Yeni anlaşma, 2023'e kadar olan sözleşmesinin tazelenmesi şeklinde olacak.

Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor

YER AÇILACAK

Mbaye Diagne'nin kontratının bu şekilde feshedilmesiyle beraber yabancı kontenjanında yer açılacak. 30 yaşındaki santrafor bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıktı. Mbaye Diagne bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 30 yaşındaki santrafor aynı zamanda 2 asist üretti.

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Mbaye Diagne, Galatasaray, Dindar, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Yabancı kontenjan sorun oldu! Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yabancı kontenjan sorun oldu! Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshediliyor - Son Dakika
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