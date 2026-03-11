Yabancı VAR hakemi mi geliyor? TFF'den açıklama var - Son Dakika
Yabancı VAR hakemi mi geliyor? TFF'den açıklama var

Yabancı VAR hakemi mi geliyor? TFF\'den açıklama var
11.03.2026 23:46
Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Kulüpler Birliği'nden gelen yabancı VAR hakemi talebi hakkında açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, bu konunun yönetim kuruluyla görüşüldükten sonra karar verileceğini belirtti. Yabancı VAR hakemi bulmanın zor olabileceğini belirten Otyakmaz, Türk hakemlerine görev verilmesi ve onlardan performans beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Kulüpler Birliği'nden yabancı VAR hakemi için talep olduğunu açıkladı.

"KULÜPLERDEN YABANCI VAR İÇİN YAZI GELDİ"

Basın mensuplarının yabancı VAR hakemi sorusu üzerine konuşan Mecnun Otyakmaz "Evet, bugün öyle bir yazı da benim elime ulaştı. Tabii ki arkadaşlar, bu benim tek başıma vereceğim bir karar değil; yönetim kurulu arkadaşlarımızla konuşup bir karar verilebilir. Ancak hakemlerimize güvenmemiz lazım, onları desteklememiz lazım, onlara huzurlu bir iklim sağlamamız lazım ki onlar doğru kararı vermekte zorlanmasınlar. Aynı iklimi VAR hakemlerimize de tanıdığımız zaman, onları programlarda, dışarıda basın-yayın yoluyla boğmadığımız takdirde onların çok daha rahat karar verebileceğini düşünüyorum." dedi.

"YABANCI VAR'I DEĞERLENDİRİRİZ AMA..."

Açıklamalarına devam eden Mecnun Otyakmaz "Ligin daha doğru devam etmesi açısından eğer gerçekten yabancı VAR hakemine ihtiyaç olursa bunu da değerlendirmek lazım. Ama kimse görevinin başındaki iyi bir VAR hakemini de tutup Türkiye'ye göndermez diye de düşünüyorum. Yani iyi bir VAR hakemi bulmakta da zorluk çekilebilir. Ama kendi düşüncem; Türk hakemlerimize görev verelim, onlara huzurlu bir iklim sağlayalım, ondan sonra onlardan performans bekleyelim" değerlendirmesini yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Orta hakemde VAR hakemleri de üç yıldan beri Galatasaray’a çalışıyorlar 8 12 Yanıtla
    yusuf fetih zozik yusuf fetih zozik:
    bu söylediklerine bende katılıyorum ama Fenerbahçe 3 yıldır şampiyon olacak topmu oynadı ki GS ye şampiyonluğu versinler. her sene aynı cümleyi kullanıyoruz ama yine sorun şampiyon gibi futbol oynanmaması. 0 3
    Umut Ürgün Umut Ürgün:
    kesin fenerlisin kıskanmayın 0 2
  • Sinan Sinan:
    Türk hakemleri kötü yönetiyorlar ama sorun o değil art niyetli olmaları, bu sebepten onlara görev verilmesi büyük bir hata olur. 5 1 Yanıtla
    yusuf fetih zozik yusuf fetih zozik:
    kim gelirse gelsin sistem değişmediği sürece sonuç aynı olacaktır. Geçen seneki derbi maçta yabancı hakem geldi sonra herkes bu yönetimi bizim hakemimizde yapıyor boşuna para vermeyelim dedi. bu senede derbi için aynı senaryo olacaktır. 0 0
  • Ali Uzel Ali Uzel:
    Geleceklerde Gs ye çalışırlar 0 3 Yanıtla
  • Yalnız Kurt Yalnız Kurt:
    ne gerek var cincon zaten istediğini aldı lig bitti geçmiş olsun. 1 2 Yanıtla
  • Ahmet Ahmet:
    her sene aynı hikaye şampiyonluğu garantiledikten sonra istersen dünyanın en iyilerini getirin ğrojesiniz başka bişey değil 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.