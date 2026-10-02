Yağız Kaan Erdoğmuş, 2730 ELO barajını aşan en genç satranççı olarak FIDE'de 17. oldu

Yağız Kaan Erdoğmuş, 2730 ELO barajını aşan en genç satranççı olarak FIDE'de 17. olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yağız Kaan Erdoğmuş, FIDE'nin ekim ayı reyting listesinde 17. basamağa yükseldi. Özbekistan'daki 2026 FIDE Satranç Olimpiyatı'nı namağlup bitiren milli sporcu, 10 maçta 8 puan toplayarak 2 bin 731 ELO'ya ulaştı ve 2 bin 730 ELO barajını aşan en genç satranççı oldu.
Büyükusta (GM) ünvanlı Yağız Kaan Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonunun (FIDE) ekim ayı reyting listesinde 17. basamağa yükseldi.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Özbekistan'da düzenlenen 2026 FIDE Satranç Olimpiyatı'nı namağlup tamamlayan Yağız Kaan Erdoğmuş, 10 maçta 8 puan toplayarak 2 bin 731 ELO puanına ulaştı.
Milli sporcu, bu sonuçla dünya sıralamasında 17. basamağa yükseldi ve 2 bin 730 ELO puanı barajını aşan en genç satranççı ünvanını elde etti.
Kaynak: AA
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