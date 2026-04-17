Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yağız Kaan Erdoğmuş'tan Tarihi Başarı

17.04.2026 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağız Kaan Erdoğmuş, Monako'da düzenlenen turnuvada dünya şampiyonu Topalov'u yenerek 2700 ELO'ya ulaştı.

Monako Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen "Nesillerin Çatışması III" turnuvası sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Monako'daki organizasyonda milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, eski dünya şampiyonu Veselin Topalov ile karşılaştı.

Serinin altıncı ve son karşılaşmasında beyaz taşlarla rakibini yenen büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, seriyi de 5-1 kazandı.

Milli sporcu, turnuva boyunca elde ettiği puanlarla 2700 ELO barajını aşarak dünya satranç tarihinde bu seviyeye ulaşan "en genç büyükusta" ünvanını elde etmişti.

Kaynak: AA

Turnuva, Monako, Dünya, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 22:09:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.