Yağlı Güreşin Ustası Şaban Yılmaz'dan Kırkpınar Açıklaması - Son Dakika
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Yağlı Güreşin Ustası Şaban Yılmaz'dan Kırkpınar Açıklaması

03.07.2025 15:01
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Şaban Yılmaz, Kırkpınar'ın geleceği için kaliteli pehlivan yetiştirmeye çalıştığını söyledi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin eski başpehlivanlarından Şaban Yılmaz, yağlı güreşlerin oyunlarıyla güzel olduğunu söyledi.

Er meydanlarında uzun yıllar güreş tutan ve 2022 yılında getirilen 45 yaş kuralı nedeniyle Kırkpınar'a veda eden Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Yağlı Güreş Takımı Koordinatörü olarak görev yapıyor.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağlı güreşe ahlaklı ve kaliteli pehlivanlar kazandırmak için çalıştığını söyledi.

Kırkpınar'da yıllarca güreştiğini ve başpehlivan olma gururu yaşadığını belirten Yılmaz, "Kırkpınar Er Meydanı'na dün gittim, gerçekten çok duygulandım. Bugün olsa yine pehlivan olurdum. Gerçekten güzel bir isim bırakmışım. Halkımız bizi bağrına basmış. Ata sporunu destekleyen tüm seyircimize teşekkür ediyorum." dedi.

Yağlı güreşin inceliklerini eski başpehlivanlardan Vedat Ergin'den öğrendiğini anlatan Yılmaz, "Yağlı güreşte paça kasnak, sarma, künde, kazık gibi pek çok oyun var. Vedat Ergin ustamızın yanında yetiştik, kendisi için 'güreşin profesörü' desek yeridir. Sıkı güreş yaptığımız için seyircinin aklındayız. Hala 'Kispeti giy çeyrek finale kalırsın.' diyorlar. Duygulanıyorum bunları duyunca." diye konuştu.

"Yağlı güreşin seyircisi paça kasnağa eli değmeyenleri sevmez"

Şaban Yılmaz, yağlı güreşlerde seyircinin çeşitli oyunlar görmek istediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ali Gürbüz donanımlı bir başpehlivan, çırağımız. Enes Doğan'ın iyi oyunları var. Özkan Yılmaz, paça kasnak mücadele ediyor. Yağlı güreşin seyircisi paça kasnağa eli değmeyenleri sevmez. Ben yetkili olsam bir proje yaparım. Bir koltukta iki karpuz gitmez derler. Minder güreşini minderci yapsın, yağlı güreşi yağcı yapsın. Minder güreşi yapanlar, minderi bıraktıktan sonra gelip yağlı güreş yapsınlar. Yağlı güreş refleksi azaltır, tempo yavaş olduğu için. Minder güreşçisi gelip 30-40 dakika boyunca hiç paçaya, kasnağa dokunmadan bekleyip puanlamada dalıyor. Seyirci bu güreşi ne yapsın? Seyirci haklı. Seyirci kasnağa alacak, paçaya dalacak, bastırınca sarma vuracak, künde atacak güreşleri arıyor. Şimdi oyun yapmadan güreşlerde bekleniyor, uzatmanın uzatması oluyor. O yüzden hakemler buna göre maç yönetmeli."

"Kırkpınar'ın özüne dokunmamak lazım"

Şaban Yılmaz, Kırkpınar'ın geleneklerine uygun şekilde geleceğe taşınması gerektiğini dile getirdi.

Kırkpınar'ın yağlı güreşin olimpiyatı olduğunu ve en iyi şekilde yaşatılması gerektiğini anlatan Yılmaz, "Kırkpınar'ın özüne dokunmamak lazım. Biz evlatlarımızı bu sahada güreştirmek istiyoruz. Kırkpınar Er Meydanı'na bileği güçlü olanın girmesini istiyoruz. Kırkpınar sürprizler yeridir. Ben Kırkpınar'dan önce derece yapamıyordum ama buraya geldiğim ilk yıl 2003'te final yaptım, 2004'te üçüncü oldum, 2005'te altın kemeri kazandım. 10 yıl sonra yine kürsüye tırmanmaya başladım. Burası bizim olimpiyatımız. İnşallah tekrardan Kırkpınar'ı özüne kavuştururlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yağlı Güreşin Ustası Şaban Yılmaz'dan Kırkpınar Açıklaması - Son Dakika

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