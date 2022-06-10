Yağlı güreşlerin şampiyonu, kupasını engelli gence hediye etti

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu olan Recep Kara, müsabakada dereceye giren Hasan Cengiz , Hüseyin Gümüşalan ve İsmail Koç için ödül töreni düzenlendi.

Tekirdağ 'da 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olan Recep Kara , kupasını Engelli Giray'a hediye etti.

Kaynak: İHA

Hüseyin Pehlivan, Recep Kara, Tekirdağ, Spor, Son Dakika

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