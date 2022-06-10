Yağlı güreşlerin şampiyonu, kupasını engelli gence hediye etti - Son Dakika
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Yağlı güreşlerin şampiyonu, kupasını engelli gence hediye etti

10.06.2022 21:54
Yağlı güreşlerin şampiyonu, kupasını engelli gence hediye etti

Tekirdağ'da 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olan Recep Kara, kupasını Engelli Giray'a hediye etti.

Tekirdağ'da 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olan Recep Kara, kupasını Engelli Giray'a hediye etti.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu olan Recep Kara, müsabakada dereceye giren Hasan Cengiz, Hüseyin Gümüşalan ve İsmail Koç için ödül töreni düzenlendi.

Törende kürsüye çıkan pehlivanlara madalyaları ve kupaları takdim edilirken, müsabakanın Başpehlivanı Şampiyon Recep Kara, kupasını Engelli Giray Muhammet Beşli'ye hediye etti.

Başpehlivanlarla kürsüye çıkan Giray Muhammet Beşli, Recep Kara ile birlikte kupayı kaldırdı. Mutluluğu yüzünden okunan Giray, daha sonra başpehlivanlarla alandan ayrıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Hüseyin Pehlivan, Recep Kara, Tekirdağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yağlı güreşlerin şampiyonu, kupasını engelli gence hediye etti - Son Dakika

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