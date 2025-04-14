Yağmur Spor Kadın Takımı 2. Lig Hedefinde - Son Dakika
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Yağmur Spor Kadın Takımı 2. Lig Hedefinde

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Muş'ta erken evliliğe karşı kurulan Yağmur Spor, başarılarıyla 2. Lig için play-off'a yükseldi.

14.04.2025 16:33
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- Erken yaşta evliliğe karşı kurulan kadın futbol takımı 2. Lig yolunda

MUŞ - Muş'ta genç kızların erken yaşta evlendirilmesinin önüne geçmek amacıyla 2013 yılında kurulan Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı, başarıdan başarıya koşuyor.

Muş'ta kızların erken yaşta evlendirilmesini önlemek amacıyla kurulan Yağmur Spor, Kadınlar 3. Ligi'nde gösterdiği başarıyla 2. Lig için play-off'a yükseldi. Hedefe ulaşmak için maddi destek bekleyen Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi 32. Grup'ta gösterdiği başarılı performansla play-off'a yükselerek 2. Lig yolunda önemli bir adım attı. Toplumsal farkındalık amacıyla kurulan takım, yıllar içinde sportif başarılarıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleyle grubunda dikkat çeken Yağmur Spor, play-off maçlarında da hedefini büyüttü.

Haldun Bayrak: "Erken yaşta evliliklerin önüne geçmek için bir adım attık"

Merkez ve köylerde yaptığı saha çalışmalarıyla yetenekli gençleri keşfeden Kulüp Başkanı Haldun Bayrak (63), birçok sporcunun üniversitelerde spor bölümlerine yönlendirilmesine de öncülük etti. Kulüp Başkanı Haldun Bayrak'ın öncülüğünde kurulan takım, yıllar içinde hem sosyal farkındalık oluşturdu hem de sportif anlamda önemli adımlar attı. Takımın kuruluş amacının toplumsal bir soruna dikkat çekmek olduğunu belirten Başkan Bayrak, "O dönemde erken yaşta evliliklerin önüne geçmek için bir adım attık. Takımı kurduk ve bugüne kadar çok yol kat ettik. Son maçımızda tribünlerde 10 farklı aile ilçelerden, köylerden gelerek evlatlarını izledi. Bu bizim için gurur verici bir andı" dedi.

Tamamı Muşlu oyunculardan oluşan Yağmur Spor'un 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayarak play-off'a kalmaya hak kazandığını ifade eden Bayrak, takımda hiçbir dış transferin bulunmadığını vurgulayarak, "Sezon başında birkaç transferimiz oldu ama onları da gönderdik. Şu an takımda sadece Muş'un kızları mücadele ediyor. Rakiplerimizin transferli kadrolarına rağmen, kızlarımız 5 hafta boyunca hiç mağlup olmadı ve 20 gol attılar" diye konuştu.

Takımın maddi sıkıntılarla mücadele ettiğini belirten Bayrak, "Bugün bir deplasman yolculuğu ortalama 45 bin ile 80 bin TL arasında değişiyor. Ben kendi maaşımı takıma harcıyorum. Kızlarımız zorlu kış şartlarında mücadele ederek şampiyon oldular. Valimiz sağ olsun, destek verdi, malzeme konusunda yardımcı oldu. Ancak iş dünyasından yeterince destek göremedik. Bu çocuklar daha fazlasını hak ediyor" diyerek destek çağrısında bulundu.

Pelda Çelikel: "2. Lig hedefine emin adımlarla ilerliyoruz"

Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı'nın başarılı oyuncularında Pelda Çelikel ise 2. Lig yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyleyerek, "Selcan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okumaktayım. 2013 yılında erken evliliğe karşı durmak için kurulan bu takım, Haldun Hoca'nın katkılarıyla başarılı bir şekilde yol aldı. Şimdi bayrağı biz devraldık ve play-off yolunda, 2. Lig hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bu süreçte Muş halkından destek bekliyoruz. Valimiz Avni Çakır, bize çok büyük destek veriyor, kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Taraftarımızdan desteklerini, iş insanlarından ise yardım bekliyoruz. Hedefimiz kupayı Muş'a getirmek ve şehrimizin adını daha da yukarılara taşımak" şeklinde konuştu.

Berfin Demir: "Bu başarıyı daha yukarılara taşımak istiyoruz"

Muş Spor Lisesi öğrencisi olarak bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Berfin Demir de, "Takıma geldiğim için hiçbir zaman pişmanlık yaşamadım. Ancak ne yazık ki yeterince destek alamadığımız zamanlarda, içimizde takımdan ayrılma düşüncesi bile oluşuyor. İşte tam da bu noktada Haldun Hoca'nın bizler için verdiği emekleri hatırlıyor, onun sayesinde yapabileceklerimize inanıyoruz. Takım olarak bu sezon play-off'a kalmayı başardık. Daha iyi yerlere gelmek, bu başarıyı daha yukarılara taşımak istiyoruz. Artık halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Valimiz Avni Çakır bizlere çok desteği oldu. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Ancak bundan sonrası için halkımızın da gerçekten desteğine ihtiyacımız var. Bu takım, 2013 yılında erken yaşta evliliklere karşı durmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kuruldu. Bizden önce bu formayı taşıyan ablalarımız, bu takımı çok güzel yerlere taşıdı. Şimdi ise bayrak bizde. Takım olarak inanıyoruz ki, bu mirası daha da ileriye götüreceğiz. Yeter ki halkımız bize destek versin" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yağmur Spor Kadın Takımı 2. Lig Hedefinde - Son Dakika

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