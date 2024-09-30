Yahyalıspor, Gökalp Kahya\'yı Kadrosuna Kattı

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Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Yahyalıspor, Doğubayazıt FK forması giyen forvet oyuncusu Gökalp Kahya'yı kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Yahyalıspor, forvetine takviye yaptı. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturan yeşil-beyazlılar son olarak Doğubayazıt FK forması giyen 1999 doğum forvet Gökalp Kahya'yı kadrosuna kattı. Kayseri'ye gelen başarılı oyuncu imzayı attı ve takıma dahil oldu.

Yahyalıspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "Takımımız Doğubayazıt FK'dan forvet Gökalp Kahya'yı kadrosuna kattı. Oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ