Yaklaşık 4 ay önce evlenmişlerdi! Cengiz Ünder ve Bilge Yenilgül çiftinden bebek müjdesi

Milli futbolcu Cengiz Ünder ile eşi Bilge Yenigül, ailelerini büyütmeye hazırlanıyor.

ÜNDER ÇİFTİNDEN BEBEK MÜJDESİ

Mayıs ayında İtalya'nın başkenti Roma’da gerçekleşen romantik bir törenle hayatlarını birleştiren ünlü çift, ilk bebeklerini kucaklarına alacaklarının müjdesini verdi.

MUTLU HABERİ SEVENLERİNE PAYLAŞTILAR

Mutlu haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak bir paylaşımla hayranlarına duyuran çift, kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaşılan fotoğraflarda Bilge Yenigül'ün belirginleşen karnı dikkat çekerken, Cengiz Ünder'in eşine sarıldığı ve karnını öptüğü duygusal anlar beğeni topladı. İkilinin paylaşımının ardından futbol dünyasından arkadaşları, yakın çevresi ve sevenleri tebrik mesajlarıyla çiftin mutluluğuna ortak oldu.

İşte o fotoğraflar: