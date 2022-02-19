Yalçın Ayhan'ın sözleri taraftarı küplere bindirdi: Sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor

2020 yılında son olarak Fatih Karagümrük forması giydikten sonra futbolu bırakan Yalçın Ayhan, Twitter hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

"SARI KIRMIZILI EKİBİN KÜME DÜŞMESİ BENİ DERİNDEN YARALIYOR"

Bir dönem Galatasaray forması da giymiş olan Ayhan, oynanan Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı sırasında attığı tweet ile gündeme geldi. 39 yaşındaki eski futbolcu twitter hesabından "Daha önce formasını giydiğim sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor" açıklamasını yaptı.

2005 - 2006 sezonunda Galatasaray forması giyen Yalçın Ayhan, 2017 - 2018 sezonunda ise Yeni Malatyaspor forması giymişti. Sosyal medya kullanıcıları Yalçın Ayhan'ın bu tweeti üzerine, eski futbolcunun Galatasaray formalı fotoğraflarını cevap olarak paylaştı.

17 FARKLI TAKIM, 445 MAÇ

Beşiktaş altyapısında futbola başlayan Yalçın Ayhan, kariyerinde 17 farklı takımın formasını giymiş, toplamda 445 maça çıkmıştı.