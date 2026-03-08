Yalçın: Hakem kararları büyük skandal

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbide Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın müsabakanın hakemini eleştirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, "Galatasaray'ı tebrik ederim. Oyunun ilk bölümü iyi geçmedi. İyi oynamadık ilk yarıyı, rakip de iyi oynamadı. 20. dakikada kırmızı kart pozisyonu var. Onun haricinde çok göze batan bir şey yoktu. İkinci yarı iyi başladık ve kontrolü ele aldık. Rakip kırmızı kart gördü. Sonra daha baskın oyun oynadık. Pozisyonlarımız da vardı, oyunu kurtarabilirdik ama şanssızlık mı desem becerisizlik mi desem.. Bir mağlubiyet aldık, derbiyi iç sahada kaybetmek bizi üzüyor. Oyuncularımız da üzüldü. Bundan sonrasına bakacağız." ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarının maçtan maça değiştiğini vurgulayan Yalçın, şunları söyledi:

"Maçı kaybetmeyi hakeme bağlamak istemiyorum ama 20. dakikada Sane'nin kırmızı kart pozisyonu var. Buna dünyada kırmızı kart vermeyecek hakem var mı çok merak ediyorum. Rıdvan'a yaptığı kırmızı kart pozisyonu, ilk yarıdakinin yüzde 50'si kadar hafif. Sarı kartla geçiştirdi, oyuncu da teşekkür etti. O da biliyor çünkü kırmızı kart olduğunu. VAR'daki arkadaşlar yoklar. Trabzon'da, Fenerbahçe maçında var o arkadaşlar ama burada yoklar. Kimsenin böyle şeye ihtiyacı olmasın. Maç yapıyoruz, aslan gibi çıkıp oynayalım. Bir taraf kazanacak zaten. Osimhen'in ikinci sarı kartı var. Oyuncular kural olarak bunun ikinci sarı kart olduğunu söylüyor hakeme. Kuraldan dolayı Orkun'a sarı kart veriyor. Bizim oyuncular 'Kural gereği sarı kart görmesi lazım' diyor ama hakem pozisyona bakmıyor bile. Çok da konuşulacak bir şey yok. 20. dakikada rakip atılsa belki yine yenemezdik o ayrı bir koru. Hakemler ve VAR, kuralı uygulamak için buradalar. Biz zaten ligde yokuz, puan olarak gerideyiz. Türk futbolunun geleceği açısından bu büyük bir sorun. Buna bir facia diyebiliriz. Bu oyun kurallarla oynanan bir oyun. Hakemler de kuralı uygulamak için varlar. Kurallar bana başka öbürüne başka olunca böyle diyaloglar çıkıyor. Beni Trabzon'da 10 kişi bırakıyorsun, kazanacağım maçta berabere kalıyorum. Fenerbahçe maçında Orkun'u atıyorsun. Bu maçta kural yok mu? Yorumcuyken, 'Yabancı VAR'a, hakeme ne gerek var' diyordum ama Türk futbolunun gittiği durum çok da sağlıklı değil."

Bir basın mensubunun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da hakemden şikayetçi olduğu yönündeki ifadesine Yalçın "O neyden şikayetçi? 3 senedir şampiyon oluyorlar ve hakemden mi şikayetçi?" diye cevap verdi.

Oyunun ilk yarısında istediklerini ortaya koyamadıklarını ifade eden Yalçın, "Maçın ilk yarısında oyunu oturtamadık. Galatasaray merkez orta sahada baskı yapınca oyunu kurmakta zorlandık. İkinci yarıya çok iyi başladık. İkinci yarıya ön alanda baskı yapalım, rakip yarı alana yıkalım mantığındaydık. Oyunun bütününe baktığımızda maçın büyük bölümü bizim üstünlüğümüzle geçti. Gol bulabilirdik." şeklinde konuştu.

"Bugünkü maç hakemlik adına büyük skandaldır"

Hakemin kararlarını sert şekilde eleştiren Yalçın, şunları aktardı:

"Son bölümde rakip yerden kalkmadı. Sürekli zaman geçirmeye çalışan oyuncuları vardı. Vakit geçirip maçı bitirmeyi planladılar, bunu anlayışla karşılarım, normal ama hakemlerin kuralları uygulamamasını normal karşılayamam. Bana El Bilal'in pozisyonunda, Orkun'un pozisyonunda kuralı uyguluyorsun ama burada uygulamıyorsun. Bu çok büyük bir yanlıştır. Futbolun içine televizyon sokarsan VAR'daki arkadaşlar maçın kaderini etkileyebilir. Bugünkü maç hakemlik adına büyük skandaldır. 20. dakikadaki Sane'nin pozisyonu uzayda oynasan kımızı kart verilir. Bu yüzden maçı kaybettik demiyorum, çocuklar 100 dakika maç yapıyor. Ben zaten şampiyonluğa oynamıyorum ama sen niye benim geleceğimi etkiliyorsun. Herkes işini en doğru şekilde yapmalı."

Maçın hakemi Ozan Ergün'ün derbiye son anda atandığını ifade eden Yalçın, "Ozan Ergün'ün son dakika atandığını biliyorum. Hakem hatalarından yakınan biziz, kaybeden de biziz. Rakip hiç kaybetmiyor bize karşı. Samsun maçında VAR çağırdı penaltı ver diye, adam bakıp penaltıyı iptal etti. Kayseri maçında oyuncu elle temas ediyor VAR devreye girmiyor. Hadi bu sene önemli değil ama seneye ne olacak. Seneye şampiyonluk hedefimiz diyoruz. Böyle şampiyonluğa nasıl oynayacağız. Maçı kaybettiğim için sinirli değilim ama bu şekil olmaz. Sen kuralları uygula kim yenerse yensin, sen ona karışma. Bizim canımız yandı." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek sezon daha oturmuş bir takım kuracaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Galatasaray bizden daha fazla oturmuş takım ve geniş kadroya sahip. 3-4 senedir birlikte oynayan oyuncuları var. Biz daha yeni bir transfer dönemi geçirdik. Yeni oyuncularımız takıma katıldı. Yeni yapılanma döneminde bir camiayız. Bunu en doğru şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu da bir süreç alıyor. Yavaş yavaş oturacağız gibi gözüküyor. Sezon başında yapacağımız kurulumla önümüzdeki sezon daha oturmuş bir kadro kuracağız. Galatasaray'a başarılar diliyorum Şampiyonlar Ligi'nde." açıklamasını yaptı.