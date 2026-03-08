Yalçın: Hakem Skandalı Var

Galatasaray derbisinin hakemi Ozan Ergün ile VAR yönetimini 'skandal' olarak nitelendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Sane'nin pozisyonu uzayda oynasan kırmızı kart verilir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Oyunun ilk bölümü iyi geçmedi"

Galatasaray'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Yalçın, "Oyunun ilk bölümü iyi geçmedi. İyi oynamadık ilk yarıyı, rakip de iyi oynamadı. Dengeli geçti. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Onun haricinde çok göze batan bir şey yoktu. İkinci yarı iyi başladık, kontrolü ele aldık. Rakip kırmızı kart gördü. Sonra daha baskın oyun oynadık. Pozisyonlarımız da vardı, oyunu kurtarabilirdik ama şanssızlık, şanssızlık mı desem becerisizlik mi desem.. Bir mağlubiyet aldık, derbiyi iç sahada kaybetmek bizi üzüyor. Oyuncularımız da üzüldü. Şans faktörü de var. Bir taraf kazanıyor, üzgünüz. Bundan sonrasına bakacağız" ifadelerini kullandı.

"Sane'nin pozisyonuna dünyada kırmızı kart vermeyecek bir hakem var mıdır?"

Sergen Yalçın, hakem Ozan Ergün ve VAR yönetimini de eleştirdi. Müsabakanın 20. dakikasında Leroy Sane'nin kırmızı kart görmesi gerektiğini savunan tecrübeli teknik adam, "Maçı kaybetmemizi hakem faktörüne bağlamak istemiyorum. Maçın 20. dakikasında Sane'nin bir pozisyonu var. Buna dünyada kırmızı kart vermeyecek bir hakem var mıdır? İkinci yarı Rıdvan'a yaptığı pozisyon, ilk yarıda yaptığı pozisyondan yüzde 50 daha hafif. Hakem pozisyonu görmedi, sarı kart ile geçiştirdi. Oyuncu da sarı kart için teşekkür etti. VAR'daki arkadaşlar zaten hiç yoklar ama Trabzon'daki Bilal'in pozisyonunda, Fenerbahçe maçında varlar o arkadaşlar. Böyle şeylere ihtiyaç olamasın. Osimhen'in ikinci sarı kart pozisyonu var. Bunu biz değil, kural söylüyor. Kuraldan dolayı Orkun sarı kart gördü. Ama bizim oyuncular hakeme kural gereği sarı kart görmesi gerekiyor diyor; hakem pozisyona hiç bakmıyor bile. Çok da konuşulacak bir şey yok. 20 dakikada rakip atılsa belki yine yenemeyecektik. Hakemler ve VAR'daki arkadaşlar kuralları uygulamak için buradalar. Bizim adımıza üzücü değil. Biz zaten pozisyonumuz gereği ligde yokuz. Ama Türk futbolunun geleceği açısından büyük bir sorun. Biz Beşiktaş camiası olarak üzüldük. Yaşanan bence bir facia. Normal değil bu, bu oyun kurallarla uygulanan bir oyun. Ama kurallar bana gelince başka, öbür tarafa başka olunca ikili diyaloglar ortaya çıkıyor. Beni Trabzon'da 10 kişi bırakıyorsun, kazanacağım maçı kaybediyorum. Bu maçta kurallar yok mu? Böyle acemi hakemlerle olmaz. Maalesef Türk futbolunun gittiği durum çok da sağlıklı değil" ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun 'Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da hakemlerden şikayetçiydi' söyleminin üzerine Yalçın, "3 senedir şampiyon oluyorlar, hakemden mi şikayet ediyorlar?" dedi.

"Galatasaray bize göre daha oturmuş bir takım"

Galatasaray'ın kendilerine göre daha oturmuş ve daha geniş kadroya sahip takım olduğunun altını çizen 53 yaşındaki teknik adam, "Biz daha yeni transfer süreci geçirdik. Yeni yapılanma döneminde bir camiayız. Bunu en doğru şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu bir süreç alacak. Yavaş yavaş toparlayacağız gibi gözüküyor. Sezon sonunda yapacağımız yeni kurulumla daha oturmuş kadro kuracağımız gerçek. Galatasaray takımı 3-4 senedir birlikte oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde zorlu maçlar oynuyorlar. Daha alışıklar bu zor maçlara. Galatasaray'a da başarılar diliyorum Şampiyonlar Ligi'nde" şeklinde konuştu.

"Bugünkü maç hakemlik adına büyük skandaldır"

Sergen Yalçın, müsabakanın son bölümünde rakip takımın zaman geçirmeye yönelik hareketler yaptığına da değindi. Bunu normal karşıladığını belirten Yalçın, hakemin kuralları uygulamamasını ise normal karşılamadığını aktararak, "İlk yarıda oyunu oturtamadık. Bize merkez orta sahada baskı yapınca oyun kuramadık. Ama ikinci yarıya iyi başladık. Daha ön alanda oynayalım, oyunu rakip sahaya yıkalım mantığındaydık. Oyuncularla bunu konuştuk. Oyunun totaline baktığımızda maçın büyük bölümü bizim üstünlüğümüzde geçti. İkinci yarı tek kale oynadık. Son bölümde rakip takım yerden kalkmadı zaten. Sürekli zaman geçirmeye çalışan oyuncular vardı. 10 kişi kaldılar, doğal olarak vakit geçirip maçı bitirmeyi planladılar. Bunu anlarım, normal ama hakemin kuralları uygulamamasını normal karşılamıyorum. Bunu Bilal'in pozisyonda, Orkun'un pozisyonda bana uyguluyorsun, burada uygulamıyorsun. Futbolun içine bu kadar televizyonu sokarsan VAR'daki arkadaşlar maçın kaderini etkileyebilirler. Ne görüyorsan ver. Bugünkü maç hakemlik adına büyük skandaldır. 20. dakikada Sane'nin pozisyonu uzayda oynasan kırmızı kart verilir. Bu yüzden maçı kaybettik demiyorum, çocuklar 100 dakika maç yapıyor. Aralarında 5-6 tanesi oruç tutuyor. Ben zaten şampiyonluğa oynamıyorum ama sen niye benim geleceğimi etkiliyorsun? Herkes işini en doğru şekilde yapsın" diye konuştu.

"Maçın hakemi son dakika atandı"

Derbinin hakemi Ozan Ergün'ün müsabakaya son dakika atandığını bildiğini de vurgulayan siyah-beyazlıların teknik direktörü, "Tecrübesiz bir hakemin böyle bir derbiye verilmesi.. Hakem hatalarından yakınan biziz, maçları kaybeden biziz. Nedense rakip hiç kaybetmiyor. Samsun maçında VAR çağırdı, 'penaltı ver' diye. Hakem izleyip 'penaltı yok' diyor. Örneği yok bunun. Kayserispor maçında eli temas ediyor, devreye girmiyor. Seneye hedefimiz şampiyonluk diyoruz, nasıl oynayacağız biz böyle. Sonra hoca konuştu, ceza verelim diyorlar. Galatasaray bizi her zaman yenebilir ama sen kuralları uygula, kim yenerse yensin ona karışma. Bizim canımız yandı" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL