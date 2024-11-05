Yalçınkaya, Triatlon Federasyonu Başkanı

Spor

Türkiye Triatlon Federasyonu başkanlığına yeniden Bayram Yalçınkaya getirildi.

Federasyonun 6. olağan genel kurulu, CP Ankara Hotel yapıldı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Yalçınkaya, kullanılan 112 oyun 109'unu alarak bir kez daha başkan oldu. 3 oy geçersiz sayıldı.

Bayram Yalçınkaya başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Özgür Rodoplu, Bülent Çendik, Ali Baş, İbrahim Çağlar Taş, Murat Cengiz, Alican Yüksel, İsa Dal, Yasin Hocaoğlu, Orhan Şık ve Salih Çil yer aldı.

Divan başkanlığını Erbil Yiğitbaş'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Yalçınkaya, gerçekleştirdiği sunumda, ilk defa başkan seçildiği 2018'den bu yana sportif başarılar, antrenör ve hakem eğitimleri, uluslararası, ulusal ve bölgesel organizasyonlar ve kurumsal yapı konularındaki icraatlarını anlattı.

Yeni dönemde Ankara'da inşa edilmesi planlanan tesislere odaklanacaklarını dile getiren Yalçınkaya, 8-13 yaş grubu sporcuların yetiştirileceği "triatlon okulu" projesi hakkında ise "Yaklaşık 3-4 yıldır çalıştığımız bu projeyi hayata geçirmek en büyük hayallerimden biri. Türkiye Triatlon Federasyonu Triatlon Okulu'na ilişkin gerek Dünya Triatlon Birliği gerekse Fransa Triatlon Federasyonu ile görüşmeler son aşamasına gelmiş olup gerekli anlaşmaların imzalanmasının ardından proje ivedilikle hayata geçirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yapılarak projenin ülke geneline yayılması sağlanacak." ifadelerini kullandı.