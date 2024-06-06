Yalova'da 22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yalova'da 22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası Başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen ve 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, Yalova'da başladı. 30 ülkeden 64 takımın ter döktüğü şampiyonada, 4 gün boyunca toplam 128 sporcu mücadele edecek. Yalova'nın tanıtımı için önemli bir organizasyon olan şampiyonaya tüm sporseverler davet edildi.

06.06.2024 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen ve 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek 22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, Yalova'da başladı.

22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 3 sahada aynı anda müsabakalar başladı. 30 ülkeden 64 takımın ter döktüğü şampiyonanın ilk gün maçları kıran kırana mücadelelere sahne oldu.

Turnuva Organizatörü Gürsel Yeşiltaş şampiyonada 32 erkek, 32 kadın takımında toplam 128 sporcunun 4 gün boyunca mücadele vereceğini dile getirdi. Turnuva süresince 144 maç oynanacağını kaydeden Yeşiltaş, "Maçlarımız sabah 09.00'da başlayıp akşam 19.00 gibi bitecek. Son gün olan pazar günü final maçları oynanacak. Yalova'nın, ülkemizin tanıtımı için çok önemli bir organizasyon. Ben bütün sporseverleri buraya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şampiyonada Türkiye Milli Takımı'nda erkeklerde Sacit Kurt - Batuhan Kuru, Ahmet Can Tür - Tuna İmdat ve Nevzat Kaan Erol - Barış Güldal, kadınlarda ise Ceylin Sayar - Su Şimdim, Esra Demirkıran - Nehir Kiraz ve Naz Akyüz - Irmak Gökçen mücadele verecek. - YALOVA

Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Voleybol, Türkiye, Yalova, Avrupa Şampiyonası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalova'da 22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:58 El değiştiren belediyenin elektriği 5 yıldır ödenmemiş fatura nedeniyle kesildi El değiştiren belediyenin elektriği 5 yıldır ödenmemiş fatura nedeniyle kesildi
14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
15:13 Erden Timur’un Galatasaray’a son kıyağı Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor Erden Timur'un Galatasaray'a son kıyağı! Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
14:27 Türkiye’nin EURO 2024’te gruptan çıkma oranları belli oldu Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranları belli oldu
13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 15:37:32. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova'da 22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement