Yalova\'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı.
Çınarcık Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seremoniyle başlayan şampiyonada, "Taolu", "Sanda", "Light Sanda", "Tui Shou" müsabakalarına çıkan yaklaşık 4 bin sporcu, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde mücadele ediyor.
Federasyon başkanı Abdurrahman Akyüz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün başlayan şampiyonanın 28 Şubat'ta sona ereceğini söyledi.
Şampiyonanın "TÜGVA Şehitlerimize Rahmet Filistin'e Destek" sloganıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Akyüz, şunları kaydetti:
"Zulüm ortadan kalksın, insanlar, çocuklar ölmesin. Huzurlu ve mutlu bir dünya olsun. Türk milleti olarak, devlet olarak biz zaten bunun öncülüğünü yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu mücadele dünyada veriliyor. Bu yıl da biliyorsunuz Filistin'de şu ana kadar 30 bine yakın insan şehit edildi. Bunların 10 binden fazlası çocuk ve bugün burada, müsabakalarımızın bu bölümü Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası. Burada vurgu yapacağız. Bu eylemler devam ediyor. Biz diliyoruz ki inşallah Filistin bu yıl kurtulur, Kudüs kurtulur, Siyonizm ortadan kalkar. Biz diyoruz ki kahrolsun İsrail, kahrolsun Siyonizm, yaşasın Türkiye, yaşasın Filistin."
Wushu Kung Fu sporunun dünyanın en güzel ve faydalı sporu olduğunu belirten Akyüz, "En çok sevilen, en çok yapılan, 5 bin yıllık tarihi olan bir spor. Bizim sporcularımız aynı zamanda çok duyarlı. Çünkü wushu sporu bedensel, zihinsel, ruhsal gelişimi en iyi sağlayan spor. En iyi ruha, zihne, akla sahip olan sporcular, insanlar burada." diye konuştu.
Merkez Hakem Kurulu Üyesi Mustafa Meral ise müsabakalarda yaklaşık 40 hakemin görev yaptığını ve sporcuların adaletli şekilde turnuvadan ayrılması için ellerinden genel gayreti göstereceklerini anlattı.
Açılış törenine, Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, Kaymakam Cemil Aksak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, kurum müdürleri ve çok sayıda sporcu ile aileleri katıldı.
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