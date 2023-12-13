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Yalova'da Uluslararası Masterler Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Yalova'da Uluslararası Masterler Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası sona erdi

Yalova'da düzenlenen Uluslararası Masterler Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 298 sporcu yarıştı. Yarışmada Türkiye rekorları kırılırken, dereceye giren sporculara madalya verildi. Şampiyonada en genç sporcu 25 yaşında, en yaşlı sporcu ise 81 yaşındaydı.

Yalova\'da Uluslararası Masterler Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası sona erdi
13.12.2023 - 09:23,
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Yalova'da düzenlenen ve 298 sporcunu katıldığı Uluslararası Masterler Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi.

35 hakemin görev yaptığı müsabakalar Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havuzu'nda yapıldı. Sporcular, iki seanstan oluşan yarışmada 50, 100, 200, 400 ve 800 metre olmak üzere dört farklı stilde yarıştı. Serbest, kurbağalama, kelebek ve sırt üstü stillerinde yarışan veteran yüzücülerden dereceye giren sporculara madalya verilirken öte yandan masterlarda Türkiye rekorları kırıldı. Yarışmanın en genç sporcusu 25 yaşındayken en yaşlısı ise 81'lik dede Emin Toramanoğlu oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu Masterler Teknik Kurul Üyesi Mustafa Özer, "Burada şu anda Avrupa rekoru kırıldı. Onun dışında çok ünlü sporcularımız dünya şampiyonu sporcularımız buradaydı. Yaklaşık 300 sporcu burada kulaç atarak bu farkındalığa, bir farkındalık oluşturdular. Şu ana kadar gayet güzel derecelerde çıktı. Bizim amacımız Türkiye'deki master yüzücülerin sayısını arttırarak daha başarılı, daha ulusal yarışlar yapmak istiyoruz" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Gençlik, Türkiye, Yalova, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Uluslararası Masterler Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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