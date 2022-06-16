Yalova'da yeni çocuk parkları ve spor alanları yapıyor

Yalova Belediyesi ekipleri yeni çocuk parkları ve spor alanları yapımına başladı.

Mustafakemalpaşa Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan alana yeni futbol ve basketbol sahası, Kazımkarabekir Mahallesi Gülayda Sokağa ise yeni park yapımına başladı. Yeni park ve spor alanlarının dışında da çalışmalar gerçekleştiren Yalova Belediyesi ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Nasreddin Hoca parkının zeminini kauçukla kaplayarak, yeni oyu gruplarının montajını gerçekleştirdi.

Şehir merkezinde yapılan bu çalışmalar yanında Yalova Belediyesi mücavir alanı sınırları içinde bulunan Samanlı Köyüne ise iki yeni park kazandırıldı. - YALOVA