Yalova'da yeni çocuk parkları ve spor alanları yapıyor - Son Dakika
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Yalova'da yeni çocuk parkları ve spor alanları yapıyor

16.06.2022 18:17
Yalova'da yeni çocuk parkları ve spor alanları yapıyor

Yalova Belediyesi ekipleri yeni çocuk parkları ve spor alanları yapımına başladı.

Yalova Belediyesi ekipleri yeni çocuk parkları ve spor alanları yapımına başladı.

Mustafakemalpaşa Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan alana yeni futbol ve basketbol sahası, Kazımkarabekir Mahallesi Gülayda Sokağa ise yeni park yapımına başladı. Yeni park ve spor alanlarının dışında da çalışmalar gerçekleştiren Yalova Belediyesi ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Nasreddin Hoca parkının zeminini kauçukla kaplayarak, yeni oyu gruplarının montajını gerçekleştirdi.

Şehir merkezinde yapılan bu çalışmalar yanında Yalova Belediyesi mücavir alanı sınırları içinde bulunan Samanlı Köyüne ise iki yeni park kazandırıldı. - YALOVA

Yalova'da yeni çocuk parkları ve spor alanları yapıyor
Yalova'da yeni çocuk parkları ve spor alanları yapıyor
Yalova'da yeni çocuk parkları ve spor alanları yapıyor
Yalova'da yeni çocuk parkları ve spor alanları yapıyor
Yalova'da yeni çocuk parkları ve spor alanları yapıyor
Yalova'da yeni çocuk parkları ve spor alanları yapıyor
Yalova'da yeni çocuk parkları ve spor alanları yapıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yalova Belediyesi, basketbol, Akdeniz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalova'da yeni çocuk parkları ve spor alanları yapıyor - Son Dakika

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