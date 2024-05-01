Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü: Yaz aylarında da spor etkinliklerine devam edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü: Yaz aylarında da spor etkinliklerine devam edeceğiz

Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü: Yaz aylarında da spor etkinliklerine devam edeceğiz

Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, il genelinde spor etkinliklerine yaz aylarında da devam edeceklerini belirterek kente yeni yatırımları kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Kılıç, gençleri spora teşvik etmek ve yeteneklerini keşfetmelerine destek olmak için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

01.05.2024 17:06  Güncelleme: 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, il genelinde spor etkinliklerine yaz aylarında da devam edeceklerini belirterek kente yeni yatırımları kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kılıç, sporun gençlerin ve toplumun her kesiminin hayatında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Bu doğrultuda Yalova'da sporun yaygınlaştırılması ve desteklenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kılıç, sporun gençlerin sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağladığına dikkati çekti. Kılıç, gençleri spora teşvik etmek ve yeteneklerini keşfetmelerine destek olmak için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek, "Yazın da spor etkinliklerimiz var. Okullar kapandıktan sonra hemen onları başlatıyoruz. Öğrencilerimizi yine yazın da sporla ilgilendiriyoruz. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projemiz kapsamında bütün okulları yazın kendi araçlarımızla havuzumuza taşıyoruz. Spora hiç ara vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde yapacakları projeler ve Yalova'ya kazandırılacak iki tane yurt hakkında bilgi veren Kılıç, şöyle konuştu:

"Şu anda ihale aşamasında, zemin etütleri bitti. İnşallah bu sene başlayacak. Projesi çizildi. Geriye başlaması kaldı. Bin 300 kişilik yurt yapılacak. Çınarcık'ta Hazine'den 500 kişilik bir yer il müdürlüğümüze devrettik. Üzerimize aldık. İnşallah oraya da 500 kişilik yurt projemiz başladı. Onu da yapacağız. Merkezde yıkılan Milli Eğitim Müdürlüğü'nün karşısındaki kapalı spor salonu, oraya bir salon yapma projemiz var. İnşallah onu hayata geçiririz. Bizim şu andaki yeni il müdürlüğünün önünde bir boş alan var. Oraya da bir kapalı spor salonu ve açık tenis kortları yapmayı planlıyoruz. Projelendirdik. Yine su sporları alanımız var. Projeyi çizdirdik, ödenek bekliyoruz. Ayrıca Teşvikiye tarafında yamaç paraşütüyle ilgili bir alan belirledik. Orada da bir çalışma yapacağız."

Çiftlikköy'de Kapalı Spor Salonu ve Sentetik Çim Saha projesinin devam edip etmeyeceğine dair açıklamalarda bulunan Kılıç, "Spor Toto aracılığıyla yapılıyor orası. Belediye üzerinden yapılıyordu. Şimdi tabii belediye el değiştirdi. Devam edeceğini düşünüyorum yani" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Gençlik, Yalova, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü: Yaz aylarında da spor etkinliklerine devam edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
15:11 ABD’nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:35 Eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba düzeneği kurdu Eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba düzeneği kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 18:35:36. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü: Yaz aylarında da spor etkinliklerine devam edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement