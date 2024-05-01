Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü: Yaz aylarında da spor etkinliklerine devam edeceğiz

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Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, il genelinde spor etkinliklerine yaz aylarında da devam edeceklerini belirterek kente yeni yatırımları kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kılıç, sporun gençlerin ve toplumun her kesiminin hayatında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Bu doğrultuda Yalova'da sporun yaygınlaştırılması ve desteklenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kılıç, sporun gençlerin sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağladığına dikkati çekti. Kılıç, gençleri spora teşvik etmek ve yeteneklerini keşfetmelerine destek olmak için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek, "Yazın da spor etkinliklerimiz var. Okullar kapandıktan sonra hemen onları başlatıyoruz. Öğrencilerimizi yine yazın da sporla ilgilendiriyoruz. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projemiz kapsamında bütün okulları yazın kendi araçlarımızla havuzumuza taşıyoruz. Spora hiç ara vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde yapacakları projeler ve Yalova'ya kazandırılacak iki tane yurt hakkında bilgi veren Kılıç, şöyle konuştu:

"Şu anda ihale aşamasında, zemin etütleri bitti. İnşallah bu sene başlayacak. Projesi çizildi. Geriye başlaması kaldı. Bin 300 kişilik yurt yapılacak. Çınarcık'ta Hazine'den 500 kişilik bir yer il müdürlüğümüze devrettik. Üzerimize aldık. İnşallah oraya da 500 kişilik yurt projemiz başladı. Onu da yapacağız. Merkezde yıkılan Milli Eğitim Müdürlüğü'nün karşısındaki kapalı spor salonu, oraya bir salon yapma projemiz var. İnşallah onu hayata geçiririz. Bizim şu andaki yeni il müdürlüğünün önünde bir boş alan var. Oraya da bir kapalı spor salonu ve açık tenis kortları yapmayı planlıyoruz. Projelendirdik. Yine su sporları alanımız var. Projeyi çizdirdik, ödenek bekliyoruz. Ayrıca Teşvikiye tarafında yamaç paraşütüyle ilgili bir alan belirledik. Orada da bir çalışma yapacağız."

Çiftlikköy'de Kapalı Spor Salonu ve Sentetik Çim Saha projesinin devam edip etmeyeceğine dair açıklamalarda bulunan Kılıç, "Spor Toto aracılığıyla yapılıyor orası. Belediye üzerinden yapılıyordu. Şimdi tabii belediye el değiştirdi. Devam edeceğini düşünüyorum yani" dedi. - YALOVA