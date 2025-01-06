SALON: Yalova 90. Yıl
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Duhan Köyiçi, Mesut Öztürk
YALOVASPOR BASKETBOL: David Nichols 13, Travis McConico 9, Jaylen Johnson 17, Martin Krampelj 5, Grant Sherfıeld 21, Egemen Güven 10
DARÜŞŞAFAKA LASSA: Both Gach 14, Tyree Appleby 14, Ege Demir 6, Tres Tinkle 9, Omari Moore 10, Marko Pecarski 12, Yiğit Onan 5
1'İNCİ PERİYOT: 24-11
DEVRE: 35- 69
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-50
Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Darüşşafaka Lassa'yı 75-70 yendi.
Son Dakika › Spor › Yalovaspor Basketbol, Darüşşafaka Lassa'yı Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika
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