Yamaç Paraşütü Aşkı: Merve ve Abdurrahman Bulut - Son Dakika
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Yamaç Paraşütü Aşkı: Merve ve Abdurrahman Bulut

Yamaç Paraşütü Aşkı: Merve ve Abdurrahman Bulut
11.07.2026 13:15
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Yamaç paraşütü ile tanışıp evlenen Bulut çifti, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Yamaç paraşütü eğitiminde tanışıp evlenen Merve Özgür Bulut ile Abdurrahman Bulut çifti, Türkiye Şampiyonası'nda derecesi yapmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık iki yıl önce yamaç paraşütü eğitimi aldıkları dönemde tanışan Bulut çifti, geçen yıl evlendi. Yamaç paraşütü tutkusunu birlikte sürdüren çift, katıldıkları çeşitli yarışmalarda da başarılı oldular.

Merve ve Abdurrahman Bulut çifti, 13-18 Temmuz tarihlerinde Kütahya'da düzenlenecek Yeşilay Yamaç Paraşütü Mesafe Türkiye Şampiyonası öncesindeki hazırlıklarını Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde sürdürüyor.

Uçmakdere'de antrenman yapan çift, hem bireysel performanslarını artırmak hem de yarışma öncesi eksiklerini görmek için yoğun mesai harcıyor. Bulut çifti, Türkiye Şampiyonası'nda birlikte derece elde edebilmek mücadele edecek.

Merve Özgür Bulut, AA muhabirine, eşiyle birlikte paraşüt tutkusunu sürdürmenin keyifli olduğunu söyledi. Bulut, "Asıl mesleğim müzik öğretmenliği fakat paraşütle tanıştığımdan beri mesleğimi biraz kenara aldım diyebilirim. Üç yıldır yamaç paraşütüyle uğraşıyorum. Eşimle de yamaç paraşütü vesilesiyle tanıştık. Bir yıldır da evliyiz. Uçuş hayatımıza birlikte devam ediyoruz." dedi.

Bulut, günlerinin büyük bir bölümünü yamaç paraşütü uçuşlarıyla geçtiğini dile getirdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde uçuşlar gerçekleştirdiklerini aktaran Bulut, "Yarışmalara katıldık, dereceler aldık. Mardin'de, Erzincan'da, Konya'da yarışmalara katıldık. Ben kadınlar klasmanında üçüncülük elde ettim. Biz zaten birbirimizi gökyüzünde bulduk, hep böyle söylüyoruz. Yerde değil, gökte bulduk. Çok mutluyuz. Uçuşlarımıza da mutlu şekilde devam ediyoruz. Yaz kış uçuşlarımıza ara vermiyoruz." diye konuştu.

Abdurrahman Bulut da eşiyle aynı yarışmalarda mücadele etmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Sürekli kendilerini geliştirdiklerini belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Eşimle birlikte bir yarışmaya katılmak benim için çok gurur verici bir şey. Kendisiyle üç bin, dört bin metrelerde uçmayı çok seviyorum. Türkiye şampiyonasında da inşallah başarılı olacağımızı düşünüyorum. Burada acil durum çalışmaları yapabiliyoruz. Onun haricinde işte zamanımızı değerlendiriyoruz. Zaten yolumuz da burayla kesişmişti. En azından dönüş yolunda boş geçmeyelim istedik. Uçmakdere'yi de çok beğeniyoruz, muhteşem bir manzarası var. Buraya 'Yavru Ölüdeniz' diyebiliriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yamaç Paraşütü Aşkı: Merve ve Abdurrahman Bulut - Son Dakika

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