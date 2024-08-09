Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda 121 kilometre uçan sporcular Burdur'a iniş yaptı - Son Dakika
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Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda 121 kilometre uçan sporcular Burdur'a iniş yaptı

Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen 2024 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sporcular, 121 kilometre uçarak Burdur'un Tefenni ilçesine iniş yaptılar. Salda Gölü'nün eşsiz manzarasını havadan izleme fırsatı bulan yarışmacılar, aksiyon kameraları ile o anı ölümsüzleştirdiler.

09.08.2024 19:37
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- Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda 121 kilometre uçan sporcular Burdur'a iniş yaptı

Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü, yamaç paraşütü sporcuları tarafından görüntülendi

BURDUR - Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen 2024 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın 6. gününde sporcular, 121 kilometre uçarak Burdur'un Tefenni ilçesine iniş yaptılar. 30 ülkeden katılan 115 sporcu, 'Türkiye'nin Maldivleri' Salda Gölü'nün tadını havadan çıkardılar.

Denizli'nin Çameli ilçesinde bulunan 2 bin 115 rakımlı Yaylacık Dağı'nda cumartesi günü 30 ülkeden 115 sporcunun katılımıyla başlayan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyona'nın 6. gününde Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nden havalanan 115 sporcu, yaklaşık 121 kilometre uçarak Burdur'un Tefenni ilçesi Kılçan Köyü yakınlarına iniş gerçekleştirdiler.

Uçuş esnasında 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nün eşsiz manzarasını da havadan izleme fırsatı bulan yarışmacılar, aksiyon kameraları ile Salda Gölü manzarasını kayda alarak o anı ölümsüzleştirdiler. Parkur sonunda 113 sporcu sorunsuz bir şekilde bitiş noktasına ulaşırken 2 sporcu ise iniş esnasında yaşadıkları talihsizlik nedeniyle yere düşerek hafif şekilde yaralandılar.

"121 kilometrelik parkurda 5,5 saat havada kaldım"

Şampiyonaya katılan 17 Türk yarışmacıdan biri olan Mustafa Ulutaş, 121 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 5,5 saatte tamamlayarak semanın tadını çıkardığını belirtti. Yamaç Paraşütü Dünya Kupası hakkında da bilgi veren Mustafa Ulutaş, "Her yıl bir çok ülkeden yapılan Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası bu yıl Denizli'nin Çameli ilçesinde yapılıyor. 30 ülkeden 115 katılımcı var. Türk Milli Takımı'nda biz 17 kişiyiz. Bugün 121 kilometrelik bir görev vardı onu icra ettik. Ben biraz geciktim açıkçası yaklaşık 5,5 saattir havadayım. Yaylacık'tan kalkış yaptıktan sonra Acıpayam'ın Dodurga Köyü üzerinde 20 metrede yaklaşık olarak 1 saat falan dolandım daha sonra buraya geldim o yüzden geciktim. Herkes gitti ben en sona kaldım. Yukarıda gördüklerimi ben ne kadar konuşsam da anlatamam ama aksiyon kameramla çektiğim görüntüler her şeyi anlatıyor" dedi.

Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, 10 Ağustos tarihinde sona erecek. Yarışmayı ilk üçte tamamlayan sporculara çeşitli ödüller verilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda 121 kilometre uçan sporcular Burdur'a iniş yaptı - Son Dakika

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