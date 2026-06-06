Yamaç Paraşütü ile Niğde\'ye Uçtular

Konya'nın Karapınar ilçesinde yamaç paraşütü sporcuları, havada geçirdikleri yaklaşık 4 saatin ardından Niğde'nin Bor ilçesine ulaşmayı başardı.

Karapınar ilçesindeki Dört Sivri mevkisinden havalanan, aynı zamanda Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı olan Mustafa Ulutaş ile Durmuş Özlük, uygun hava şartlarını değerlendirerek gerçekleştirdikleri uçuşta toplam 112 kilometrelik mesafeyi gökyüzünde kat etti. Sporcular, yaklaşık 4.5 saat süren keyifli ve heyecan dolu yolculuğun ardından Niğde'nin Bor ilçesine güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Mustafa Ulutaş: "Niğde Bor merkezine kadar uçtuk"

Yamaç paraşütü sporcusu Mustafa Ulutaş, gerçekleştirdikleri eğitim uçuşlarıyla ilgili bilgi vererek, "Bugün çok güzel uçuşlar yaptık. Dört Sivri mevkisinden Niğde Bor merkezine kadar uçtuk. Toplamda 4 kişi çıktık. Yaklaşık 4,5 saatlik eğitim uçuşunda yeni pilot adaylarımız çok güzel uçuşlar gerçekleştirdi. Çok güzel manzaralar eşliğinde uzun mesafeler kat etmeyi öğrendiler. Karapınar'ın özelliği ısınan havanın hızlı bir şekilde yukarıya yükselmesi, termik dediğimiz hava aktivitesi ile buharlaşan sıcak havanın yukarı çıkmasıyla biz de bulutlara kadar çıkabiliyoruz ve ne kadar yükseğe çıkarsak o kadar uzağa gidebiliyoruz. Bugün de o günlerden bir tanesiydi. Karapınar, haziran, temmuz ve ağustos ayları bölgede en çok uçulan, en güzel havaya sahip alanlardan bir tanesi. Bu yıl yine aynı bölgede 27 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası yapılacak. 2 - 6 Ağustos tarihleri arasında ise Yelken Kanat Şampiyonası Karapınar'da düzenlenecek" dedi. - KONYA