Yamal'dan Messi'nin kucağında çekildiği fotoğrafa ilk yorum - Son Dakika
Yamal'dan Messi'nin kucağında çekildiği fotoğrafa ilk yorum

Yamal\'dan Messi\'nin kucağında çekildiği fotoğrafa ilk yorum
14.04.2026 10:27
Lamine Yamal, bebekken Lionel Messi’nin kucağında çekilen ikonik fotoğrafla ilgili yaptığı açıklamada, o anı hatırlamadığını ancak “tarihin en büyüğü” ile aynı karede yer almayı büyük bir gurur ve ilham kaynağı olarak gördüğünü dile getirdi.

Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, çocukluk dönemine ait Lionel Messi ile çekilmiş ikonik fotoğraf hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Yamal’ın sözleri kısa sürede gündem oldu.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN FOTOĞRAF YENİDEN GÜNDEMDE

Lamine Yamal’ın bebeklik döneminde Lionel Messi’nin kucağında yer aldığı kare, son yıllarda futbol dünyasında sık sık gündeme gelmişti. Barcelona altyapısının sembolik anlarından biri olarak gösterilen bu fotoğraf, genç yıldızın yükselişiyle birlikte yeniden konuşulmaya başladı.

Yamal'dan Messi'nin kucağında çekildiği fotoğrafa ilk yorum

“MESSI BENİ TUTUYOR AMA BEN ONA BAKMIYORUM”

Söz konusu kareyi değerlendiren Yamal, fotoğrafa her baktığında şaşırdığını ifade etti. O anın kendisi için hem ilginç hem de anlamlı olduğunu belirten genç oyuncu, “Messi beni kollarında tutuyor ve ben ona hiç bakmıyorum diye şaşırdım” sözleriyle dikkat çekti.

Yamal'dan Messi'nin kucağında çekildiği fotoğrafa ilk yorum

“NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM”

Henüz bebek olduğu için o anın farkında olmadığını dile getiren Yamal, yıllar sonra ortaya çıkan bu fotoğrafın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Genç futbolcu, “Ne yaptığımı bilmiyorum” diyerek o anın bilinçsizliğine vurgu yaptı.

“TARİHİN EN BÜYÜĞÜ TARAFINDAN KUTSANMIŞ GİBİYİM”

Lionel Messi ile aynı karede yer almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Yamal, Arjantinli yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı. Messi’yi “tarihin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu” olarak nitelendiren genç oyuncu, bu anıyı bir tür şans ve ilham kaynağı olarak gördüğünü söyledi.

Son Dakika Spor Yamal'dan Messi'nin kucağında çekildiği fotoğrafa ilk yorum - Son Dakika

SON DAKİKA: Yamal'dan Messi'nin kucağında çekildiği fotoğrafa ilk yorum - Son Dakika
