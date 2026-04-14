Yamal\'dan Messi\'nin kucağında çekildiği fotoğrafa ilk yorum

Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, çocukluk dönemine ait Lionel Messi ile çekilmiş ikonik fotoğraf hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Yamal’ın sözleri kısa sürede gündem oldu.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN FOTOĞRAF YENİDEN GÜNDEMDE

Lamine Yamal’ın bebeklik döneminde Lionel Messi’nin kucağında yer aldığı kare, son yıllarda futbol dünyasında sık sık gündeme gelmişti. Barcelona altyapısının sembolik anlarından biri olarak gösterilen bu fotoğraf, genç yıldızın yükselişiyle birlikte yeniden konuşulmaya başladı.

“MESSI BENİ TUTUYOR AMA BEN ONA BAKMIYORUM”

Söz konusu kareyi değerlendiren Yamal, fotoğrafa her baktığında şaşırdığını ifade etti. O anın kendisi için hem ilginç hem de anlamlı olduğunu belirten genç oyuncu, “Messi beni kollarında tutuyor ve ben ona hiç bakmıyorum diye şaşırdım” sözleriyle dikkat çekti.

“NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM”

Henüz bebek olduğu için o anın farkında olmadığını dile getiren Yamal, yıllar sonra ortaya çıkan bu fotoğrafın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Genç futbolcu, “Ne yaptığımı bilmiyorum” diyerek o anın bilinçsizliğine vurgu yaptı.

“TARİHİN EN BÜYÜĞÜ TARAFINDAN KUTSANMIŞ GİBİYİM”

Lionel Messi ile aynı karede yer almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Yamal, Arjantinli yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı. Messi’yi “tarihin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu” olarak nitelendiren genç oyuncu, bu anıyı bir tür şans ve ilham kaynağı olarak gördüğünü söyledi.