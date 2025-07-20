Yaman Rüzgar Kızılet, Avrupa Oyunları'na Hazır - Son Dakika
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Yaman Rüzgar Kızılet, Avrupa Oyunları'na Hazır

Yaman Rüzgar Kızılet, Avrupa Oyunları\'na Hazır
20.07.2025 11:23
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Görme engelli yüzücü Yaman Rüzgar Kızılet, 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda başarı hedefliyor.

Aydın'da yaşayan görme engelli yüzücü Yaman Rüzgar Kızılet, yarın İstanbul'da başlayacak 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda şampiyonluklarına yenisini eklemek istiyor.

Aydın'da yaşayan 16 yaşındaki Yaman Rüzgar Kızılet, 10 yaşındayken Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında yüzme kursuna katıldı.

Yüzmeyi seven ve kısa sürede bu alanda kendisini geliştiren Yaman Rüzgar, 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda tüm stillerde birinci oldu.

Katıldığı ilk organizasyonda adından söz ettiren milli yüzücü, 6 yıllık spor yaşamına Avrupa şampiyonluğu, Berlin Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya ve çok sayıda Türkiye şampiyonlukları sığdırdı.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda yaklaşık 150 madalyası bulunan Kızılet, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tesislerinde, antrenörü Görkem Gülen eşliğinde İstanbul'da 21–28 Temmuz tarihlerinde 33 ülkeden yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek 2025 Avrupa Para Gençlik Oyunlarına hazırlanıyor.

Yaman Rüzgar Kızılet, AA muhabirine, hobi amaçlı başladığı yüzmede başta korku yaşasa da sonradan yeteneğinin farkına vardığını belirtti.

Daha iyisini yapabilmek için sürekli çalıştığını aktaran Kızılet, "Yarışlara girerek ilk başarılarımı aldığımda açıkçası çok mutlu olmuştum ve içimde bir 'ben daha fazla yapabilirim' diye hırs oluştu. Katlana katlana gitti bu. Bu sezon da Türkiye şampiyonu oldum. Allah'ın izniyle Avrupa'da ülkemi temsil edeceğim." dedi.

"Her şey adım adım oluyor"

Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda da birinciliğe ulaşmak için çok çalıştığını vurgulayan Kızılet, şöyle devam etti:

"Burada başarı aldıkça, içimdeki hırs tabii ki de büyüyecek. Hedefimde şu an olimpiyatlar ve dünya şampiyonası var. İlk önce Avrupa'yı hallettikten sonra dünya şampiyonasını kazanmayı, sonra da olimpiyatlarda birinci olmayı hedefliyorum. Her şey adım adım oluyor. Bir anda iki üç basamak üste yükselmek tabii ki mümkün ama birazcık zor. Küçük küçük adımlarla büyük hedeflere ulaşmak daha kolay. Çok mutluyum. Ülkemi temsil edeceğim. Bu konuda gurur duyuyorum. Biraz da heyecan var tabii. Aslında korku da var. Dua bekliyorum. Güzel olacak diye umut ediyorum."

Engelli vatandaşlara da çağrıda bulunan Kızılet, "Denemekten zarar gelmez. İlla bir branşta olmasına gerek yok. Farklı branşlarda deneyebilirler ama herkesin içinde bir yetenek olduğunu düşünüyorum, yapabilirler. Yetenek insanın içinde saklanmamalı. Bence bunu keşfetmeliyiz." diye konuştu.

Antrenör Görkem Gülen ise sporcusunun çok disiplinli ve yetenekli olduğunu, onunla birlikte tüm müsabakalardan altın madalyayla dönmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Engelliler, Gençlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaman Rüzgar Kızılet, Avrupa Oyunları'na Hazır - Son Dakika

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