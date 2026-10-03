Yankı Erel, Jingshan Challenger'da yarı finalde Bellucci'ye 2-0 yenildi. - Son Dakika
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Yankı Erel, Jingshan Challenger'da yarı finalde Bellucci'ye 2-0 yenildi.

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Milli tenisçi Yankı Erel, Çin'de düzenlenen Jingshan Challenger'ın yarı finalinde İtalyan Mattia Bellucci'ye 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Erel, son 16 turunda Zheng'i, çeyrek finalde Cina'yı 2-0 yenerek yarı finale yükselmişti.

Milli tenisçi Yankı Erel, Çin'de düzenlenen Jingshan Challenger'da yarı finalde İtalyan Mattia Bellucci'ye 2-0 yenildi.

Turnuvanın son 16 turunda dünya 92 numarası Zheng'i (ABD) 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen milli tenisçi, çeyrek finalde ise dünya 150 numarası İtalyan tenisçi Federico Cina'yı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finalde İtalyan Mattia Bellucci'ye rakip oldu.

Milli tenisçi Yankı Erel, Jingshan Challenger turnuvasının yarı final karşılaşmasında Bellucci'ye 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiYankı ErelSporSon Dakika

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