Yankı Erel, Jingshan Challenger'da yarı finalde Bellucci'ye 2-0 yenildi.

Milli tenisçi Yankı Erel, Çin'de düzenlenen Jingshan Challenger'da yarı finalde İtalyan Mattia Bellucci'ye 2-0 yenildi.

Turnuvanın son 16 turunda dünya 92 numarası Zheng'i (ABD) 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen milli tenisçi, çeyrek finalde ise dünya 150 numarası İtalyan tenisçi Federico Cina'yı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finalde İtalyan Mattia Bellucci'ye rakip oldu.

Milli tenisçi Yankı Erel, Jingshan Challenger turnuvasının yarı final karşılaşmasında Bellucci'ye 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.