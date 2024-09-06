Yankı Erel ve Bakshi Finale Yükseldi

Spor

QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open'da milli tenisçi Yankı Erel, Gürcü partneri Aleksandre Bakshi ile çiftlerde finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TED Spor Kulübü'nde bu sene 76'ncısı düzenlenen organizasyonda Yankı Erel ve Gürcü partneri Bakshi, yarı finalde Rus Egor Agafonov-Ilia Simakin çiftini 3-6, 6-4 ve 10-8'lik sonuçlarla mağlup ederek finale çıktı.

Yankı-Bakshi çifti, yarın finalde Danimarkalı August Holmgren-Johannes Ingildsen ikilisi ile karşılaşacak.