Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 67 ihtimalle...

28.01.2026 14:34
Yapay zeka destekli analiz platformu Euro Club Index, Süper Lig sezonu için şampiyonluk tahminini güncelledi. Verilere göre Galatasaray, sezonu 82 puanla zirvede tamamlayacak takım olarak öne çıktı ve şampiyonluk ihtimali yüzde 67.6 olarak hesaplandı. Fenerbahçe ise sezonu 79 puanla ikinci sırada bitirecek ve şampiyonluk ihtimali yüzde 31.9 olarak belirtildi. Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimali ise yüzde 0.7 olarak belirlendi.

Süper Lig'de sezonun son bölümüne girilirken, yapay zeka destekli istatistik ve analiz platformu Euro Club Index, ligi hangi takımın şampiyon tamamlayacağına dair tahminini paylaştı. Yapılan projeksiyonda puan tablosu ve şampiyonluk ihtimalleri dikkat çekti.

GALATASARAY FAVORİ GÖSTERİLDİ

Euro Club Index verilerine göre Galatasaray, sezonu 82 puanla zirvede tamamlayacak takım olarak öne çıktı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali yüzde 67.6 olarak hesaplandı.

FENERBAHÇE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Tahmine göre Fenerbahçe sezonu 79 puanla ikinci sırada bitirecek. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk ihtimali ise yüzde 31.9 olarak açıklandı.

TRABZONSPOR'UN İHTİMALİ DÜŞÜK

Listede üçüncü sırada yer alan Trabzonspor'un sezonu 66 puanla tamamlaması bekleniyor. Bordo-mavililerin şampiyonluk ihtimali yüzde 0.7 olarak gösterildi.

İLK 5 VE DÜŞME HATTI TAHMİNİ

Euro Club Index'e göre Süper Lig'de ilk 5 sıralaması Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Göztepe ve Beşiktaş şeklinde oluşurken, Karagümrük, Eyüpspor ve Kayserispor'un alt sıralarda yer alması öngörüldü.

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Yapay Zeka, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mw8sqfkhfb mw8sqfkhfb:
    0.7e dikkat edin saplamasın 4 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
