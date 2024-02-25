Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü - Son Dakika
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Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü

Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

25.02.2024 19:45  Güncelleme: 19:50
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Beşiktaş'ın deplasmanda İstanbulspor ile kozlarını paylaştığı maçta sarı kart gören Gedson Fernandes, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

GEDSON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Mücadelenin 34. dakikasında Beşiktaş'ta Gedson yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Kart sınırında olan yıldız futbolcu Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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