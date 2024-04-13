Yaptığı hareket maça damga vurmuştu! Umut Bozok\'tan açıklama var

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32.haftasında seyircisiz oynadığı maçta sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadeleye damga vuran an ise Umut Bozok'un teknik heyete yaptığı el hareketi oldu.

EL HAREKETİ GÜNDEM OLDU

Bordo-mavililerde ikinci yarı oyuna dahil olan Umut Bozok, teknik ekibe hareket çekti. Bozok'un o anları kısa sürede viral oldu. Maçın ardından Umut Bozok'a eleştiriler fazlaydı. Maç sonu dışarda bekleyen Trabzonlu taraftalar, yıldız futbolcuya "Git Galatasaray'da oyna, aldığın para haram olsun" sözleriyle tepkilerini gösterdi.

"YAPTIĞIM ŞAKA ÇARPITILARAK SERVİS EDİLDİ"

Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Umut Bozok, "Sivasspor ile oynadığımız maç öncesi takım arkadaşlarımla aramızdaki şakanın çarpıtılarak farklı şekilde servis edildiğini büyük bir şaşkınlıkla takip etmekteyim. Arkadaşlarımla şakalaşırken ortaya çıkan bu görüntüden dolayı üzüntümü belirtirken, taraftarlarımızın da hayal ürünü teorilerle kamuoyunu farklı şekilde yönlendirmeye çalışan bu tarz yorumlara itibar etmemesini dilerim" ifadelerini kullandı.