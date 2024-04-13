Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32.haftasında seyircisiz oynadığı maçta sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadeleye damga vuran an ise Umut Bozok'un teknik heyete yaptığı el hareketi oldu.
Bordo-mavililerde ikinci yarı oyuna dahil olan Umut Bozok, teknik ekibe hareket çekti. Bozok'un o anları kısa sürede viral oldu. Maçın ardından Umut Bozok'a eleştiriler fazlaydı. Maç sonu dışarda bekleyen Trabzonlu taraftalar, yıldız futbolcuya "Git Galatasaray'da oyna, aldığın para haram olsun" sözleriyle tepkilerini gösterdi.
Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Umut Bozok, "Sivasspor ile oynadığımız maç öncesi takım arkadaşlarımla aramızdaki şakanın çarpıtılarak farklı şekilde servis edildiğini büyük bir şaşkınlıkla takip etmekteyim. Arkadaşlarımla şakalaşırken ortaya çıkan bu görüntüden dolayı üzüntümü belirtirken, taraftarlarımızın da hayal ürünü teorilerle kamuoyunu farklı şekilde yönlendirmeye çalışan bu tarz yorumlara itibar etmemesini dilerim" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Yaptığı hareket maça damga vurmuştu! Umut Bozok'tan açıklama var - Son Dakika
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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