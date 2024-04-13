Yaptığı hareket maça damga vurmuştu! Umut Bozok'tan açıklama var - Son Dakika
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Yaptığı hareket maça damga vurmuştu! Umut Bozok'tan açıklama var

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Trabzonspor'un Sivasspor'a 1-0 yenildiği maçta teknik heyete el hareketi çeken Umut Bozok, gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı. Konuyla ilgili pişmanlığını dile getiren Bozok, "Arkadaşlarımla aramızdaki şakanın çarpıtılarak farklı şekilde servis edildiğini büyük bir şaşkınlıkla takip etmekteyim. Ortaya çıkan bu görüntüden dolayı üzüntümü belirtirken, taraftarlarımızın da hayal ürünü teorilerle kamuoyunu farklı şekilde yönlendirmeye çalışan bu tarz yorumlara itibar etmemesini dilerim" dedi.

13.04.2024 14:36  Güncelleme: 14:41
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32.haftasında seyircisiz oynadığı maçta sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadeleye damga vuran an ise Umut Bozok'un teknik heyete yaptığı el hareketi oldu.

EL HAREKETİ GÜNDEM OLDU

Bordo-mavililerde ikinci yarı oyuna dahil olan Umut Bozok, teknik ekibe hareket çekti. Bozok'un o anları kısa sürede viral oldu. Maçın ardından Umut Bozok'a eleştiriler fazlaydı. Maç sonu dışarda bekleyen Trabzonlu taraftalar, yıldız futbolcuya "Git Galatasaray'da oyna, aldığın para haram olsun" sözleriyle tepkilerini gösterdi.

Yaptığı hareket maça damga vurmuştu! Umut Bozok'tan açıklama var

"YAPTIĞIM ŞAKA ÇARPITILARAK SERVİS EDİLDİ"

Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Umut Bozok, "Sivasspor ile oynadığımız maç öncesi takım arkadaşlarımla aramızdaki şakanın çarpıtılarak farklı şekilde servis edildiğini büyük bir şaşkınlıkla takip etmekteyim. Arkadaşlarımla şakalaşırken ortaya çıkan bu görüntüden dolayı üzüntümü belirtirken, taraftarlarımızın da hayal ürünü teorilerle kamuoyunu farklı şekilde yönlendirmeye çalışan bu tarz yorumlara itibar etmemesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Yaptığı hareket maça damga vurmuştu! Umut Bozok'tan açıklama var
Yaptığı hareket maça damga vurmuştu! Umut Bozok\'tan açıklama var
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trabzonspor, Umut Bozok, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yaptığı hareket maça damga vurmuştu! Umut Bozok'tan açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Gursel kalen: Umut Bozok’u sürekli eleştiren ve fırsat kollayanlar gerçek Trabzonspor’lu değildir. Umut Bozok’a hiç bir zaman yeterli zaman ve fırsat verilmedi. Yeterli fırsat ve zaman verildiğinden kazanan Trabzonspor olacak. 9 43 Yanıtla
  • V. A.: Gs li bi insan.. cidden çöptür.. değer verilmez.. 19 14 Yanıtla Murat Yılmaz: Hayır. Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum, insanlar ancak Allah'ın emirlerini yerine getirdikleri oranda değerli ve değersizdirler. 17 6
  • Mesko Aljovic: Yağ var midir ? Yoh dir ? Sen ona bakma aklı sıra nah var demeye getiriy .. : D 15 7 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: Sahaya inip eşkıyalık yapan güruhun bu tip bir davranışı yapan bir futbolcuya sahip çıkması kadar normal birşey olamaz! 8 2 Yanıtla
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