Kars 36 Spor'da durmak yok - Son Dakika
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Kars 36 Spor'da durmak yok

04.09.2022 13:03
Kars 36 Spor'da durmak yok

Yaptığı transferlerle BAL Ligi'nde dikkatleri üzerine çeken Kars 36 Spor hazırlıkları günde 2 antrenmanla sürdürüyor.

Yaptığı transferlerle BAL Ligi'nde dikkatleri üzerine çeken Kars 36 Spor hazırlıkları günde 2 antrenmanla sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi ekiplerinden Kars 36 Spor sabah ve öğlenden sonra olmak üzere günde 2 antrenman yapıyor. Teknik Direktör Vasıf Aksaka, yönetiminde hazırlıklarını Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda sürdüren yeşil beyazlı ekip, sezona iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.

Kars 36 Spor'un hedefinin belli olduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Erkan Aydın, 2022-2023 sezonunda yeşil beyazlı ekibin şampiyon olacağını belirtti.

Her türlü imkansızlığa rağmen takım olarak kenetlendiklerine dikkat çeken Başkan Aydın, "Hazırlıklarımız sürüyor. Bir çok sıkıntımız var. Sıkıntılara rağmen çalışıyoruz. Amacımız belli, hedefimiz belli, yolumuz belli, başarılı olmak için bir birimize kenetlendik. Biz inandık ve bu yıl başaracağız" dedi.

"Karslı işadamları Kars'ın takımına destek vermiyor"

Türkiye'de çok sayıda Karslı işadamı olduğunun altını çizen Başkan Erkan Aydın, "Karslı işadamları şehrin adını taşıyan takıma destek vermiyor. Nedenini anlamış değiliz. Ben de Kars'ın çocuğuyum, işadamı da değilim. Ama kulübün başkanıyım, güzüm yettiğince kulübe maddi ve manevi destek veriyorum. Gönül ister ki, Karslıyım diyen herkes takıma destek versin. Kars dışında yüzlerce dernek ve Kars'ın adını kullanıyor. Ama iş takıma desteğe gelince kimse destek vermiyor. Ben tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Atanmışlar, seçilmişler, Karslı işadamları, Kars'ın adına kullanan dernek başkanları gelen takımınıza destek verin. Sizlerin desteğiyle bu takım daha güçlü olacaktır" diye konuştu.

Öte yandan hazırlıklarını sürdüren Kars 36 Spor'un yer aldığı BAL Ligi'nde fikstür çekimi 7 Eylül 2022 tarihinde yapılacak. Karşılaşmalar ise 01-02 Ekim 2022 tarihinde başlayacak. - KARS

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Kaynak: İHA

Erkan Aydın, Aydın, Kars, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kars 36 Spor'da durmak yok - Son Dakika

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