Yarımada Spor Oyunları Çeşme'de yeniden başlıyor - Son Dakika

ÇEŞME Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 16'ncı kez düzenlenecek olan Yarımada Spor Oyunları, 23-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. İzmir'in Çeşme Yarımadası'nın 5 belediyesinden katılımcıların yer alacağı organizasyonda, "Haydi Spora!" sloganı ile basketbol, futbol, kros, mini voleybol, masa tenisi, plaj voleybolu, oryantiring, satranç, tenis, yelken ve açık su yüzme gibi spor branşlarında çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Uzun bir aradan sonra bu yıl yeniden organize edilecek Yarımada Spor Oyunları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çeşme Belediyesi, Karaburun Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Urla Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi'nin destekleriyle yapılacak.

Çeşme'de gerçekleştirilen Yarımada Spor Oyunları'nın tanıtım toplantısına İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Karaburun Kaymakamı Serap Özmençetin, Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, Urla Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murtaza Dayanç, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

EKREM ORAN: EV SAHİPLİĞİNDEN MUTLULUK DUYACAĞIZYeryüzündeki cennet Çeşme'nin dördüncü kez ev sahipliği yapacağından mutluluk duyacağını dile getiren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Yarımada Spor Oyunları, gençlerimizin faydalı faaliyetlerde bulunmalarına, günümüz gençlerinin internet ortamından bir an olsun uzaklaşmalarına büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Çeşme Belediyesi olarak her türlü spor faaliyetlerini bugüne kadar destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.TURİZME BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAKToplantıda konuşan İzmir Vali Yardımcı Mustafa Yıldız, "Yarımada Spor Oyunları oynanmaya başlandığı ilk günden itibaren gelenekselleşerek günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Bu denli heyecanlı, rekabet anlayışının hem yoğun olduğu hem de adil oyun anlayışı ile büyüyerek gelişen oyunlarının şehrimize de turizm anlamında mutlaka katkısı olacaktır. Büyük bir ekonomik güç desteğinden turizmin ekonomik etkileri yanında insanların birbirini tanımak, hoşgörüyü yerinde beraber yaşamak gibi birçok sosyal, kültürel unsurları bulunmaktadır. Bu bilinçle bu gibi spor organizasyonlarının devam etmesi için daha sık çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Yarımada Spor Oyunları'nın başarılı geçmesini ve hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı da Yarımada Spor Oyunları'nı Çeşme'de tekrar canlandırmaktan gurur duyacağını söyledi. Çakıcı, "Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz bizlere madalyaları teslim edecek ancak biz bu madalyaları Çeşme'den uzağa göndermek istemiyoruz. Kazasız belasız bir turnuva diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

- İzmir