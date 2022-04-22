Yarımada Spor Oyunları Çeşme'de yeniden başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yarımada Spor Oyunları Çeşme'de yeniden başlıyor

22.04.2022 12:32
Yarımada Spor Oyunları Çeşme'de yeniden başlıyor

ÇEŞME Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 16'ncı kez düzenlenecek olan Yarımada Spor Oyunları, 23-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÇEŞME Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 16'ncı kez düzenlenecek olan Yarımada Spor Oyunları, 23-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. İzmir'in Çeşme Yarımadası'nın 5 belediyesinden katılımcıların yer alacağı organizasyonda, "Haydi Spora!" sloganı ile basketbol, futbol, kros, mini voleybol, masa tenisi, plaj voleybolu, oryantiring, satranç, tenis, yelken ve açık su yüzme gibi spor branşlarında çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Uzun bir aradan sonra bu yıl yeniden organize edilecek Yarımada Spor Oyunları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çeşme Belediyesi, Karaburun Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Urla Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi'nin destekleriyle yapılacak.

Çeşme'de gerçekleştirilen Yarımada Spor Oyunları'nın tanıtım toplantısına İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Karaburun Kaymakamı Serap Özmençetin, Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, Urla Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murtaza Dayanç, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

EKREM ORAN: EV SAHİPLİĞİNDEN MUTLULUK DUYACAĞIZYeryüzündeki cennet Çeşme'nin dördüncü kez ev sahipliği yapacağından mutluluk duyacağını dile getiren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Yarımada Spor Oyunları, gençlerimizin faydalı faaliyetlerde bulunmalarına, günümüz gençlerinin internet ortamından bir an olsun uzaklaşmalarına büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Çeşme Belediyesi olarak her türlü spor faaliyetlerini bugüne kadar destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.TURİZME BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAKToplantıda konuşan İzmir Vali Yardımcı Mustafa Yıldız, "Yarımada Spor Oyunları oynanmaya başlandığı ilk günden itibaren gelenekselleşerek günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Bu denli heyecanlı, rekabet anlayışının hem yoğun olduğu hem de adil oyun anlayışı ile büyüyerek gelişen oyunlarının şehrimize de turizm anlamında mutlaka katkısı olacaktır. Büyük bir ekonomik güç desteğinden turizmin ekonomik etkileri yanında insanların birbirini tanımak, hoşgörüyü yerinde beraber yaşamak gibi birçok sosyal, kültürel unsurları bulunmaktadır. Bu bilinçle bu gibi spor organizasyonlarının devam etmesi için daha sık çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Yarımada Spor Oyunları'nın başarılı geçmesini ve hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı da Yarımada Spor Oyunları'nı Çeşme'de tekrar canlandırmaktan gurur duyacağını söyledi. Çakıcı, "Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz bizlere madalyaları teslim edecek ancak biz bu madalyaları Çeşme'den uzağa göndermek istemiyoruz. Kazasız belasız bir turnuva diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


- İzmir
Yarımada Spor Oyunları Çeşme'de yeniden başlıyor
Yarımada Spor Oyunları Çeşme'de yeniden başlıyor
Yarımada Spor Oyunları Çeşme'de yeniden başlıyor
YORUMLAR
500
Topaloğlu: 'Gün onların günü' Topaloğlu: 'Gün onların günü' 'Müzikal tadında' sahneye taşınan Pinokyo, 23 Nisan'da çocuklarla buluşacak 'Müzikal tadında' sahneye taşınan Pinokyo, 23 Nisan'da çocuklarla buluşacak Bolvadin Kaymakamlığı yetim ve öksüz çocukları unutmadı Bolvadin Kaymakamlığı yetim ve öksüz çocukları unutmadı

Çeşme Belediyesi, oyunlar, Mayıs, Çeşme, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yarımada Spor Oyunları Çeşme'de yeniden başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi!
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
12:26 İzmir'de film sahnelerini aratmayan hırsızlık: Tuvalete gidiyorum dedi, lüks otomobili çaldı
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:52 Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!
11:16 Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 12:48:44. #1.13#
SON DAKİKA: Yarımada Spor Oyunları Çeşme'de yeniden başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement