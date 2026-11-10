Yarın 3. Lig 2. Grup'ta Ege temsilcileri rakipleriyle karşılaşacak - Son Dakika
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Yarın 3. Lig 2. Grup'ta Ege temsilcileri rakipleriyle karşılaşacak

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Ege ekipleri, yarın hafta içi mesaisinde rakipleriyle karşılaşacak. Balıkesirspor Kepez Spor'a konuk olurken Söke 1970, Ayvalıkgücü Belediyespor, Denizli İdmanyurdu ve Gaziemir SK sahasında oynayacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Ege temsilcileri yarın hafta içi mesaisinde zorlu sınavlara çıkacak. Zirvenin 2 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alan 20 puanlı Balıkesirspor, saat 13.00'te alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren 8 puanlı Kepez Spor'un konuğu olacak. Ligde 8 haftadır galip gelemeyen 8 puanlı Söke 1970, 15.00'te düşme hattındaki 7 puanlı Alanya 1221'i ağırlayacak.

Alanya deplasmanından eli boş dönünce 4'üncü sıradan 8'inci basamağa gerileyen Ayvalıkgücü Belediyespor, aynı saatte evinde, 6 haftadır kazanamayan ve averajla düşme hattının üstünde yer alan Uşakspor'la kozlarını paylaşacak. Son olarak lider Gemlik Sümerbey'le deplasmanda golsüz berabere kalan Denizli İdmanyurdu, 15.30'da kendisi gibi 7 puanı bulunan düşme potasındaki Bucaspor 1928'i misafir edecek. Gaziemir SK ise aynı saatte evinde 1922 Akşehir SK ile rakip olacak.

Kaynak: DHA
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