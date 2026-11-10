Yarın 3. Lig 2. Grup'ta Ege temsilcileri rakipleriyle karşılaşacak

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Ege temsilcileri yarın hafta içi mesaisinde zorlu sınavlara çıkacak. Zirvenin 2 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alan 20 puanlı Balıkesirspor, saat 13.00'te alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren 8 puanlı Kepez Spor'un konuğu olacak. Ligde 8 haftadır galip gelemeyen 8 puanlı Söke 1970, 15.00'te düşme hattındaki 7 puanlı Alanya 1221'i ağırlayacak.

Alanya deplasmanından eli boş dönünce 4'üncü sıradan 8'inci basamağa gerileyen Ayvalıkgücü Belediyespor, aynı saatte evinde, 6 haftadır kazanamayan ve averajla düşme hattının üstünde yer alan Uşakspor'la kozlarını paylaşacak. Son olarak lider Gemlik Sümerbey'le deplasmanda golsüz berabere kalan Denizli İdmanyurdu, 15.30'da kendisi gibi 7 puanı bulunan düşme potasındaki Bucaspor 1928'i misafir edecek. Gaziemir SK ise aynı saatte evinde 1922 Akşehir SK ile rakip olacak.