Yarının Sultanları Mardin'de

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti'nin 2018'de kız çocuklarının geleceğe umutla bakabilmeleri için hayata geçirdiği "Yarının Sultanları" projesinin bu sezonki ikinci durağı, Mardin oldu.

Etkinliğe Mardin Vali Yarımcısı Büşra Uçar Koyun, VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajeri Banu Can Schürmann ve Kulüp Müdürü Levent Özvarnalı da katıldı.

VakıfBank'ın sponsorluğunda, Possible'ın desteği, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci ayağında, Guidetti'nin yanı sıra yardımcıları Saim Pakkan ile İlker Altan, Artuklu Spor Salonu'nda kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi.

Projede Giovanni Guidetti ve yardımcıları, iki farklı grup halinde Mardin merkez ile çevre ilçelerden katılım sağlayan kız çocuklarıyla bir araya gelirken, antrenmanlar sırasında çocukların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Guidetti, "Yarının Sultanları" projesiyle Türkiye'nin en doğusundan en batısına gidilerek kız çocuklarının geleceğine voleybol aracılığı ile ışık tutmayı ve sporun yanı sıra sosyal hayatlarında de başarılı olabilmeleri için onlara gerekli motivasyonu sağlamayı amaçlıyor.

Giovanni Guidetti: "Voleybolun gücüne inanıyoruz"

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, voleybolun gücüne inandıklarını ve Türkiye'nin her köşesine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu sezonun ikinci etkinliğini Mardin'de gerçekleştirdiklerini anımsatan İtalyan başantrenör, "Voleybolun gücüne inanıyoruz. Voleybol, hepimizin paylaştığı ortak bir tutku ve bu tutku, bizleri bir araya getiriyor. Bu projeye başlarken de bu inançla yola çıktık ve daha da yüksek bir motivasyonla devam ediyoruz. VakıfBank'ın katkılarıyla, bu projeyi daha etkili hale getirdiğimize ve daha geniş bir kitleye ulaşarak voleybolun yayılmasına katkı sağladığımıza inanıyorum. Voleybol öğrenmeye istekli, hevesli çocuklarla bir arada olmak beni her zaman fazlasıyla mutlu ediyor. Bu, sadece spor öğretmek değil, aynı zamanda onların hayatlarına dokunmak, onlara güven aşılamak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Schürmann: "Ülkemizin dört bir yanındaki kız çocuklarına ilham veren bir proje"

VakıfBank Kulüp Menajeri Banu Can Schürmann ise projeyle çocukları spora ve voleybola yönlendirmek adına bir farkındalık oluşturduklarını dile getirdi.

Schürmann, etkinliğin sadece voleybolu sevdirmekle kalmadığının altını çizerek, "Proje, ülkemizin dört bir yanındaki kız çocuklarına ilham veren bir proje olma özelliği taşıyor. Bu proje, kız çocuklarının voleybola olan ilgilerini artırmak ve onları spora yönlendirmek adına büyük bir farkındalık oluşturuyor. Ayrıca, kız çocuklarının güçlü bir rol modelle tanışması, hayallerine ulaşabilmek için ihtiyaç duydukları cesareti bulmalarına yardımcı oluyor. Onun bu anlamlı yolculuğunda yanında olmak ve böylesine önemli bir projeye katkıda bulunmak, bizler için gerçekten büyük bir anlam taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.