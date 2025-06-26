Yaşar Doğu Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Spor

Yaşar Doğu Turnuvası Başladı

26.06.2025 23:16
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Kocaeli'de yapılan Uluslararası Güreş Turnuvası'nın ilk gününde kadınlar ve grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.

53. Yaşar Doğu, 42 . Vehbi Emre, 11. Hamit Kaplan Uluslararası Güreş Turnuvası'nda ilk gün tamamlandı.

26-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nın ilk gün sona erdi.

Turnuvanın 2. gününde grekoromende ve kadınlarda 5'er sıklette müsabakalar yapılacak. Serbest Stilde müsabakalar cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek.

Organizasyonun ilk gününde kadınlarda 5 sıklette ve grekoromen stildeki 5 sıklette madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Kadınlar

50 Kilogram

1 - Aktenge Keunimjaeva - Özbekistan

2 - Svetlana Ankıcheva - Kazakistan

3 - Neelam Neelam - Hindistan

3 - Aynur Erge - Türkiye

55 Kilogram

1 - Pushpa Pushpa - Hindistan

2 - Esra Pul - Türkiye

3 - Olivia A. Andrich - Almanya

3 - Zulfiya Yakhyarova - Kazakistan

59 Kilogram

1 - Bediha Gün - Türkiye

2 - Diana Kayumova - Kazakistan

3 - Ebru Dağbaşı - Türkiye

3 - Songül Aydemir - Türkiye

65 Kilogram

1 - Kadriye Aksoy Koçak - Türkiye

2 - Aslı Demir - Türkiye

3 - Duygu Gen - Türkiye

3 - Vanja Perez Gersak - Almanya

72 Kilogram

1 - Harshita Harshita - Hindistan

2 - Svetlana Oknazarova - Özbekistan

3 - Haticenur Sarı - Türkiye

3 - Nazar Bektaş - Türkiye

Grekoromen Stil

55 Kilogram

1 - Emin Muhammet Çakır - Türkiye

2 - Anil Mor - Hindistan

3 - Servan Çınar - Türkiye

3 - Ömer Halis Recep - Türkiye

63 Kilogram

1 - Enes Başer - Türkiye

2 - Chetan Chetan - Hindistan

3 - Servet Angı - Türkiye

3 - Hakan Kızılarslan - Türkiye

72 Kilogram

1 - Furkan Yıldız - Türkiye

2 - İstvan K. Vancza - Macaristan

3 - Cengiz Arslan - Türkiye

3 - Eren Ülkü - Türkiye

82 Kilogram

1 - Alexander Mikael Johansson - İsveç

2 - Ömer Can Doğan - Türkiye

3 - Mats Ola Lukas Ahlgren - İsveç

3 - İlya Bitseyeu - Bağımsız Sporcu

97 Kilogram

1 - Abdul Kadir Çebi - Türkiye

2 - Beytullah Kayışdağ - Türkiye

3 - Uladzislau Pustashylau - Bağımsız Sporcu

3 - Muhittin Emre Helvacı - Türkiye - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yaşar Doğu Turnuvası Başladı - Son Dakika

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