Yasemin Adar U17 Kadınlar Güreş Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından gerçekleştirilen U17 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.

61 ilden 245 sporcunun katılımıyla gerçekleşen U17 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Final karşılaşmaları öncesinde düzenlenen törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadınlardan Sorumlu Asbaşkan Yasemin Adar ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına şampiyonaya kendi adının verilmesinden büyük onur duyduğunu kaydeden asbaşkan Yasemin Adar, "Türk güreşini daha ileriye taşıyacak yetenekli sporcuları izledik, daha da umutlandık. Emeği geçen bütün yetkililere, şampiyonaya katılan sporcu ve antrenörlere teşekkür ediyorum. Türk kadın güreşinde sayımızın artması beni çok mutlu ediyor. Eminim bu şampiyonalardan, uluslararası turnuvalarda Türkiye Cumhuriyetini temsil edip bayrağımızı dalgalandıracak, İstiklal Marşımızı okutacak çok sayıda şampiyon çıkacaktır" diye konuştu. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Balıkesir'de doğup büyüyen, dünya ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra en son Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olarak ülkemize kadınlarda güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçen Yasemin Adar gibi, buradaki sporculardan da yeni şampiyonlar çıkacaktır" dedi. Bundan sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü döneminde geleneksel olarak Yasemin Adar adına Kadınlar Türkiye Şampiyonası düzenlenmesini istediklerini kaydeden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise "Yasemin Adar, en büyük şampiyonalarda aldığı dereceler ve kazandığı madalyalarla hepimizi gururlandırdı, aynı zamanda şehrimize büyük değer kattı. Onun adının verildiği bu şampiyonanın geleneksel hale getirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şu şekilde: 40 kg 1.Yağmur Karabacak, 2. Aybüke Şevval Sırıkçı, 3.Şaziye Gündüz, 3.Merve Durmuş 43 kg 1. İrem Öztürk, 2.Dibre Sultan Öner, 3.Şevval Huri Ulaş, 3.Aylin Avcı 46 kg 1.Büşranur Özmez, 2.Nazlıcan Kaya, 3.Songül Kavak, 3. Nil Aktaş 49 kg 1.Şevval Çayır, 2.İrem Akalın, 3.Remziye Karadağ 53 kg 1.Sevim Akbaş, 2. Kübra Yavuz, 3.Belinay Canlı, 3.Büşra Cengiz 57 kg 1.Tuğba Demir, 2.Rabia Melisa Bayır, 3.Ece Ece, 3. Sura Durmaz 61 kg 1.İlayda Çin, 2. Büşra Efe, 3. Dilan Tan, 3.Songül Aydemir 65 kg 1.Duygu Gen, 2. Nurgül Hergül, 3.Edanur Kanca, 3. Ayşe Nazlı Asut 69 kg 1.Ayşe Erkan, 2.Elif Seval Kurt, 3.Albina İlyas, 3.Sevgi Keser

73 kg 1.Bukrenaz Sert, 2.Haticenur Sarı, 3.Elmira Yasin, 3. Nazar Bektaş