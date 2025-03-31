Yasemin Ulucan Filipinler'de Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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Spor

Yasemin Ulucan Filipinler'de Türkiye'yi Temsil Edecek

Yasemin Ulucan, Filipinler'deki Asya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek, Mısır'da şampiyon oldu.

31.03.2025 11:54
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Birçok ulusal ve uluslararası şampiyonlukları bulunan Türkiye'nin en derin dalışlarını yapan kadın sporculardan Yasemin Ulucan, Filipinler'de düzenlenecek Asya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Ulucan, Mısır'da düzenlenen önceki yarışmada şampiyonluğu alarak ülkemizin gururu olmuştu.

Türkiye'nin genç ve en derin dalış yapan kadın sporcuları arasında yer alan 24 yaşındaki Yasemin Ulucan, 1-10 Haziran arasında Filipinler'de düzenlenecek Asya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. Yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek yarışmanın iddialı isimleri arasında gösterilen Yasemin Ulucan, Asya Kupası dışında yine Filipinler'de düzenlenecek olan 18-24 Mayıstaki CMAS Dünya Kupası'na da katılacak.

Türkiye'nin en derin dalışlarını yapan ikinci kadın

Yarışmalar ve hazırlık için önceki hafta Filipinlere hareket eden Yasemin Ulucan, dalış sporunun ülkemizde çok bilinmemesine rağmen Türkiye'nin önemli sporcuları ve başarıları olduğunu söyledi. Ulucan, "Serbest dalışla ilgili dikkat çeken bir nokta, genellikle 30 yaş üstündeki sporcuların yoğunlukta olduğu bir branş olması. Ancak şu anda aktif olarak yarışan Türkiye'nin en derin ikinci kadınıyım" İfadelerini kullandı. Yarışmaya Citizen ana sponsorluğunda katılan Yasemin Ulucan, Mısır'da düzenlenen önceki yarışmada şampiyonluğu alarak ülkemizin gururu olmuştu.

Skolyoz teşhisi rekortmen ve şampiyon yaptı

Yüzme ve dalış sporuna 10 yaşında konulan skolyoz teşhisi ve postür bozukluğunun tedavisi için başlayan Yasemin Ulucan ilk kupasını 13 yaşında kazandı. 13-18 yaş arasında yüzmede 10 birincilik, 22 ikincilik ve 24 üçüncülük kazanan Ulucan, birçok uluslararası yarışmada da ülkemizi temsil etti. 2018 yılında serbest dalışa başlayan Ulucan ve Mayıs ayında Ankara'da gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nda gerekli olan milli takım barajlarını geçerek milli takım kampına davet edildi. 2 haftalık kamp süreci sonucunda milli takıma seçilerek katıldığı İtalya Lignano'da gerçekleşen Serbest Dalış Indoor Dünya Şampiyonası'nda 8x50 branşında Dünya 4.'sü olarak ilk Türkiye Rekorunu kırdı. 2022 yılında Serbest dalış out- door şampiyonasına katılıp milli takıma seçildi. 2018 yılından bu yana bir çok şampiyonluk ve rekora imza atan Yasemin Ulucan'ın Filipinler'den de başarı ile dönmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Filipinler, Türkiye, Mısır, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yasemin Ulucan Filipinler'de Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

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