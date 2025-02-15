Yasin Özcan'ın Transferi Antrenörünü Gururlandırdı - Son Dakika
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Yasin Özcan'ın Transferi Antrenörünü Gururlandırdı

Yasin Özcan\'ın Transferi Antrenörünü Gururlandırdı

Aston Villa'ya transfer olan genç futbolcu Yasin Özcan, antrenörü Ahad Ayvalıoğlu'nu sevindirdi.

15.02.2025 11:48
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İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Trendyol Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Yasin Özcan'ın transferi, genç oyuncuyu okul bahçesinde keşfeden antrenör Ahad Ayvalıoğlu'nu gururlandırdı.

Sivas'ta yaşayan antrenör Ahad Ayvalıoğlu, gelecek sezon Aston Villa forması giyecek öğrencisi Yasin Özcan'ın başarısıyla gurur duyuyor.

Antrenörlük kariyerini 2020 yılında sonlandıran Ayvalıoğlu, AA muhabirine, genç yaşlardan beri futbolun içerisinde olduğunu söyledi.

Sivas'ta çeşitli amatör kulüplerin formasını giydiğini belirten Ayvalıoğlu, 1993-1994 sezonunda ise Sivasspor profesyonel takımında yardımcı antrenör olarak görev aldığını aktardı.

Son olarak İl Özel İdarespor Kulübünde antrenörlük yaptığını dile getiren Ayvalıoğlu, Yasin Özcan'ı bir okulun bahçesinde futbol oynarken keşfettiğini anlatarak, "Rauf Orbay İlkokulu var, eski mahallem orası. Camiden namazdan gelirken okul bahçesinde çocuklar top oynuyordu, durdum baktım, Yasin'i gördüm. Orada 3-5 sporcum vardı ve çocukları çağırarak Yasin'in lisansının olup olmadığını sordum ve olmadığını öğrendim. Yarın kulübe gelmesini söyledim, Yasin ile böyle tanıştık." dedi.

Ayvalıoğlu, kulübün o dönemler altyapısının çok iyi olduğunu ve Eski Sivas Valisi Salih Ayhan'ın da büyük destek verdiğini söyledi.

"Çok hırslı bir çocuk, mağlubiyeti hiç hazmetmeyen birisi"

Yasin Özcan'ın çok yetenekli olduğunu vurgulayan Ayvalıoğlu, şunları kaydetti:

"Yasin çok hırslı bir çocuk, mağlubiyeti hiç hazmetmeyen birisi. Maçlarımız saat 10.00'da olduğu zaman sporcularımızı saat 08.00'de kulüpte isteriz, 2 saat önceden gelirler hazırlıklarımızı yaparız. Kulübü açmaya gittiğimde Yasin kapının önünde olurdu, herkesten önce gelir, herkesten sonra giderdi. Yasin çok hırslı, çok istekli ve çok arzulu bir çocuk. En büyük avantajı ise fiziği çok iyiydi, kendi yaş kategorisine göre fizikliydi. Yasin'in kategorisindeki çocuklar 1 yılda 10 maç oynarken, ben ona tüm kategorilerde 1 yılda 60 maç oynattım. En çok faydasını da buradan gördüğüne inanıyorum."

Ayvalıoğlu, Yasin Özcan'ın başarısıyla her daim gurur duyduğunu belirterek, "Yasin vefalı bir çocuk, kendisine teşekkür ediyorum. Hangi programa çıksa 'beni Ahad hocam buldu, keşfetti' demesi bize gurur veriyor. Bunları söylemesi bize yetiyor." diye konuştu.

Yasin Özcan ile sürekli telefonla görüştüğünü, Sivas'a geldiğinde kendisini ziyaret ettiğini belirten Ayvalıoğlu, eski öğrencisine başarı diledi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Futbol, sivas, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yasin Özcan'ın Transferi Antrenörünü Gururlandırdı - Son Dakika

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