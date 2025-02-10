Yasin Özcan, Premier Lig'e transfer oldu - Son Dakika
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Spor

Yasin Özcan, Premier Lig'e transfer oldu

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Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu. Yasin, sezonu İstanbul ekibinde tamamlayacak. İngiliz ekibi, genç stoper için 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay da bulunuyor.

10.02.2025 17:23  Güncelleme: 18:47
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Süper Lig takımlarında forma giyen 18 yaşındaki Yasin Özcan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

SEZONU KASIMPAŞA'DA TAMAMLAYACAK

Kulüpten yapılan açıklamada genç oyuncunun sezon sonuna kadar Kasımpaşa'da forma giymeye devam edeceği ifade edildi. Aston Villa açıklamasında, "Aston Villa, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan ile ön sözleşme imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyar. 18 yaşındaki genç oyuncu gelecek sezon Villa'ya katılmadan önce sezonun geri kalanını Türk kulübünde geçirecek" ifadelerini kullandı.

Yasin Özcan, Premier Lig'e transfer oldu

KASIMPAŞA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Kasımpaşa ise yaptığı açıklamada, "Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Yasin Özcan, sahada gösterdiği mücadele ve bize yaşattığı unutulmaz anlarla hep iz bıraktı. Bize kattığın her güzel anı, gösterdiğin özveri ve Kasımpaşamız için verdiğin mücadele için sonsuz teşekkürler. Yasin Özcan'ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya transfer olduğunu gururla duyuruyoruz. Genç oyuncumuz, sezon sonuna kadar formamızı giymeye devam edecek ve sezonun ardından yeni takımına katılacaktır. Başarılarının devamını diliyoruz!" ifadelerine yer verildi.

BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO

Aston Villa, 18 yaşındaki genç stoper için Kasımpaşa'ya 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İki kulüp arasında yapılan anlaşmada 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay da yer alıyor.

KASIMPAŞA RAKAMLARI

Kasımpaşa altyapısında yetişen ve ilk maçına 2022-23 sezonunda çıkan Yasin Özcan, kariyerinde mavi-beyazlı formayla bu zamana kadar 81 resmi karşılaşmada görev yaptı. Yasin, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Yasin Özcan, Premier Lig\'e transfer oldu

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Son Dakika Spor Yasin Özcan, Premier Lig'e transfer oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk:
    başarılar olsun evlat 19 2 Yanıtla
  • Engin Engo:
    BEŞ PARA ETMEZ. 2 SENEYE BÜYÜK TAKIMLARIN BİRİNE ÇAKARLAR. SONRA 2. LİGE KADAR DÜŞER 1 18 Yanıtla
  • Emrah Atalay:
    helal.olsun sana genc, Allahina kurban 14 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelikk ten onay almışlarmı bu transfer için :)) 1 7 Yanıtla
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