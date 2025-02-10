Yasin Özcan, Premier Lig\'e transfer oldu

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Süper Lig takımlarında forma giyen 18 yaşındaki Yasin Özcan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

SEZONU KASIMPAŞA'DA TAMAMLAYACAK

Kulüpten yapılan açıklamada genç oyuncunun sezon sonuna kadar Kasımpaşa'da forma giymeye devam edeceği ifade edildi. Aston Villa açıklamasında, "Aston Villa, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan ile ön sözleşme imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyar. 18 yaşındaki genç oyuncu gelecek sezon Villa'ya katılmadan önce sezonun geri kalanını Türk kulübünde geçirecek" ifadelerini kullandı.

KASIMPAŞA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Kasımpaşa ise yaptığı açıklamada, "Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Yasin Özcan, sahada gösterdiği mücadele ve bize yaşattığı unutulmaz anlarla hep iz bıraktı. Bize kattığın her güzel anı, gösterdiğin özveri ve Kasımpaşamız için verdiğin mücadele için sonsuz teşekkürler. Yasin Özcan'ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya transfer olduğunu gururla duyuruyoruz. Genç oyuncumuz, sezon sonuna kadar formamızı giymeye devam edecek ve sezonun ardından yeni takımına katılacaktır. Başarılarının devamını diliyoruz!" ifadelerine yer verildi.

BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO

Aston Villa, 18 yaşındaki genç stoper için Kasımpaşa'ya 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İki kulüp arasında yapılan anlaşmada 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay da yer alıyor.

KASIMPAŞA RAKAMLARI

Kasımpaşa altyapısında yetişen ve ilk maçına 2022-23 sezonunda çıkan Yasin Özcan, kariyerinde mavi-beyazlı formayla bu zamana kadar 81 resmi karşılaşmada görev yaptı. Yasin, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.